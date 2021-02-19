【本報訊】今次華大基因假陽性個案事件中，有四宗假陽性個案來自天水圍天恒邨恒樂樓，其實上月31日恒樂樓已遭納入強檢，豈料兩日後再遭政府突閘封樓，當時居民都議論紛紛質疑當局理據，昨日居民得悉恒樂樓曾有假陽性個案，質疑政府當日是否因假陰性結果作出封樓決定，直斥是低級錯誤，區議員亦指事件離譜，認為華大需負上責任。

區議員：恐不了了之

恒樂樓居民賴先生對檢測出現假陽性結果感到難以置信，「唔會啩，有糧出㗎喎！」他認為，華大基因應承擔責任，更怒斥有關人員行為離譜。賴先生指，由12月至今共進行三次檢測，其中一次耗時七個多小時，令他感煩厭。

另一名居民批評，「好低級嘅錯誤，檢測出錯導致封樓，係毫無意義嘅擾民！」對農曆新年前連日突閘封區封樓強檢，她認為本身已是十分擾民，但若恒樂樓居民因假陽性事件被封樓更是「毫無意義嘅擾民」。有居民直言，若檢測出錯，當局應該要通知居民，她強調檢測結果不應出錯，「政府驗咗咁耐，唔係第一次驗㗎嘛」。

元朗區議員王百羽指，一般公司若出現類似失誤應被港府吊銷牌照，惟華大基因屬中央政府欽點檢測公司，如今即使鬧出假樣本醜聞，事件最後恐不了了之，「香港政府夠唔夠膽去投訴佢，去懲處佢呢？」更認為，事件將令市民對政府抗疫措施的信心亦進一步下降。