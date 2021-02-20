盛傳北京將改革香港選舉制度，大舉消滅民主派或反對聲音，全國人大常委譚耀宗今日出席民建聯公佈北京兩會提案的活動時指，前年區議會選舉「好唔正常」，如民建聯參選人被衝擊、受他人威脅等，強調「政改」方案非打壓民主派之舉，純屬完善選舉制度，保障香港繁榮穩定。

譚耀宗︰排斥中央對港全面管治屬抵觸《憲法》

連日來有傳北京會以落實「愛國者治港」之名，整肅香港各級選舉，務求將民主派排拒在政治體制外。今日《明報》亦引述多個消息指，北京打算取走特首選舉委員會內，與區議員有關的議席外，更擬改動立法會5個地方選區的安排，例如將5大選區分拆成多個細區。

譚耀宗今日拒絕揣測各種傳聞中的「政改」方案，只稱排斥中央落實對港全面管治的人的行為是「抵觸《憲法》及《基本法》」，而有關「政改」方案並非打壓民主派之舉，反而是有助本港「社會穩定」、加強落實「一國兩制」及「愛國者治港」 ，也是香港「唯一的出路」。

他又揚言，港人應珍惜本港自落實《國安法》後的安寧，呼籲各界反思如何可保障社會繁榮穩定，指出香港只有「與國家相連，共同發展」，才是對本港經濟發展的最大保障。但譚強調，目前會聆聽各界意見集思廣益，未有個人具體意見，重申暫未見兩會有人提及香港議題。

民建聯促中央提供更多國產疫苗 豁免港人北上檢疫

另外，民建聯將於下月人大政協兩會提出22個提案及4大重點，包括加強香港防疫抗疫工作、希望中央提供更多疫苗予港人接種，開放豁免通過病毒檢測人士自由往返兩地、豁免港人因疫情滯留內地，而額外造成的個人所得負擔稅並放寬計算方法，落實「少捕慎訴」理念，建議司法機構避免在審訊過程中「一刀切」處理民營企業負責人，與將香港確定為中國數字貨幣的境外試點，將香港有關機構納入研發體系之中。

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