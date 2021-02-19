【本報訊】民間集會團隊去年1月在中環舉辦「天下制裁」集會，遭警方發射催淚彈腰斬。其間有青年被指在終審法院外走廊管有一塊磚頭，被控《公安條例》下在公眾地方管有攻擊性武器罪。被告在審訊時辯稱撿磚是為防他人遭絆倒，卻遭警員制服。裁判官鄧少雄昨裁決指，雖然被告說法惹人生疑，惟控方未能推斷被告唯一意圖便是傷人，裁定罪名不成立。

辯稱防止他人絆倒

報稱無業的被告黃偉傑（24歲）被控去年1月19日在中環遮打道近港鐵中環站J出口管有一塊磚頭。被告早前自辯指，往中環方向離開集會現場時險遭地上磚頭絆倒，遂撿起涉案磚塊，打算放在終院近窗邊的石壆上，以防他人被絆倒。裁判官鄧少雄昨裁決時質疑有關辯解，認為若被告要防止他人再被絆倒，最方便的方法應是將磚頭踢向路旁，「無需要大費周章拾起磚，然後放上石壆」。

不過，鄧官明言他無法完全否定有關解釋，並引述現場片段指被告手持磚頭時，已在極近距離看見身穿防暴裝備的警員，但他沒舉磚，亦沒轉身逃跑，也沒拋下磚頭。被告遭制服後嘗試解釋拾磚的用意，亦有留意到附近的閉路電視，故鄧官認為被告的即時反應與辯解脗合。鄧官又指，被告戴工業手套持磚的行為令人生疑，惟控方未能提供足夠證據，以證明唯一不可抗拒的合理推論是被告意圖以磚頭傷人，故最終裁定罪名不成立。

案件編號：ESCC1021/20