武漢肺炎疫情反覆，葵涌消防局更出現爆發。《蘋果》獲悉，同樣參與疫情支援工作的醫療輔助隊無懼風險，將如期於周日（21日）舉行周年複試（年試）。醫療輔助隊回覆查詢時證實年試如期舉行，稱會採取相應防疫措施，保持社交距離，並加強場地清潔，減低隊員感染的風險。

《蘋果》日前接獲醫療輔助隊隊員反映，醫療輔助隊在武漢肺炎疫情下，續於明日起連續2個周日，舉行周年複試。年試形式與急救考試相若，包括筆試，以及心肺復蘇法、傷口處理等實習試。

據了解，多個分隊的年試已於去年9月至11月期間完成，僅剩餘運輸組人員仍未完成。該批人員原訂於1月31日進行年試，但因疫情而延期。醫療輔助隊隨後安排於2月21日和28日補辦年試。

運輸組成員檢疫或影響出車服務

惟有隊員向《蘋果》指，醫療輔助隊自去年11月尾開始叫停所有日間定期訓練，不明白為何年試卻可以照常舉行。他更擔心，現時部份醫療輔助隊隊員會參與疫情支援工作，並會出入醫療輔助隊總部。隊伍若要求隊員回總部參加年試，而且每節考試都有數十名隊員和官員聚集，會有染疫風險。

他同時指出，今次參加年試的隊員屬運輸組，會協助駕駛隊伍的車輛，萬一當中有隊員確診，同場的運輸組成員便要接受隔離檢疫，有機會影響隊伍出車安排和服務。

醫療輔助隊︰會採取相應防疫措施

醫療輔助隊回覆查詢時，證實年試會如期進行。該隊指，為確保服務質素，隊員每年必須參與定期的訓練和通過年試。隊方又指，在疫情期間，會採取相應的防疫措施，保持社交距離，在考試期間加強場地的清潔，以減低隊員感染的風險。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！