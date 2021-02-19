【本報訊】首批100萬劑科興疫苗昨午由北京運抵本港，公務員事務局長聶德權、食物及衞生局長陳肇始、中聯辦副主任仇鴻等人在機場停機坪「接機」。港人大多抗拒國產疫苗，聶德權和陳肇始則不忘感謝中央支持及科興積極配合，形容昨日是關鍵時刻，是本港防疫、抗疫的里程碑。

陳肇始：抗疫里程碑

運載疫苗的國泰航空CX391航班，昨午約5時40分抵達赤鱲角機場，工作人員隨即卸載七個裝載疫苗的大型凍櫃。運送人員打開貨物倉門，儲存在專用冷凍櫃的疫苗轉移到停機坪，再由貨車送走。聶德權、陳肇始、機管局行政總裁林天福、機管局主席蘇澤光等人早10分鐘在現場等候「接機」，每人臉上都掛着笑容。

聶德權表示，很高興首批100萬劑科興疫苗由北京運抵香港，下周將啟動覆蓋全城的疫苗接種計劃，早日控制疫情。全球對疫苗需求大及供應緊張，科興快速順利地運抵港，非常及時和切合本港需求，充份感謝中央支持及科興的積極配合，呼籲市民及早接種，護己護人，令本港早日回復經濟及日常生活。

陳肇始則形容，昨日是關鍵時刻，疫苗抵港是本港防疫、抗疫的里程碑，政府批准緊急使用的疫苗，經過專家審核，是安全、有效及有品質保證。

同場熱烈歡迎疫苗的還有中聯辦副主任仇鴻，她稱疫苗是應對挑戰、抗擊疫情的珍貴資源，國產疫苗順利抵港，充份體現中央政府對香港市民的真誠關心。

政府原先預告科興可於今年一月抵港，但科興一直擠牙膏式公佈第三期臨床研究數據，且至今未在醫學期刊刊登，要政府豁免科興刊登期刊及直接提交其向世衞提交的資料，令專家委員會一周內兩次開會，才能趕及昨日運抵本港。