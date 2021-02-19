【本報訊】商經局專責小組在檢討報告炮轟港台嚴重依賴合約員工及第二類服務提供者（Cat.II），又批評港台財政管理有待改善。商經局常任秘書長梁卓文否認欲減省人手，「係規矩方面要做返好啲」，認為合約員工等代表香港電台的立場，須加強違規管理。浸會大學新聞系高級講師呂秉權認為，政府或打算透過檢討報告進一步削減港台資源，節目製作將受限制。

轟聘「犯罪」演員 王宗堯：唔係無罪假定咩

檢討報告指控港台欠缺完整人力資源策略，目前港台有400多名兼職，Cat.II有約1,800人，涉及3,000張合約。Cat.II並非港台員工，以往藝人、DJ、編劇會使用有關合約聘用，現時已氾濫至76個工種。報告指港台人力管理鬆散，上述員工或牽涉行為操守問題，建議港台制定人力資源策略，以加強管理合約員工。

政府是否藉報告為縮減港台資源鋪路？梁卓文否認欲減省人手，反指任何一個在港台出鏡或開咪的人，「都代表緊香港電台嘅立場」，須建立機制管理風險。

他更不點名指稱，一名港台主管曾批准一份第二類服務提供者合約予一名「涉嫌干犯嚴重刑事罪行」的演員，該名主管其後遭專責小組查問，但仍不認為事件「有啲咩唔妥」。

藝人王宗堯去年演出《頭條新聞》戲劇環節，他昨於facebook回應事件，反問2020年之前「唔係無罪假定咩，乜咁早就唔係行普通法」。他回覆本報時補充：「前提係我係一個演員，基本上我覺得𠵱家已經唔跟任何規矩或法律，只係清算。」

港台節目製作人員工會主席趙善恩反駁報告說法倒果為因，近年港台大幅度增加電台及電視服務，但一直無增加職位，政府是「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」。

港台前節目發展總監曾智華在facebook發文形容報告是「公我贏、字你輸」的荒謬邏輯，他解釋：「政府陰乾港台，唔畀請公務員、唔加錢，如此，當然只能外判服務及只可請合約員工去製作足夠節目！邱騰華及丁太竟扮唔知，更屈成罪證，基本良知跌鬼咗去邊呀？」

浸會大學新聞系高級講師呂秉權質疑，政府企圖削減港台人力資源，並且以財政預算制度限制節目製作，「令員工周旋喺制度入面，敏感嘅就耐啲先批，咁大家就會揀啲易嘅嚟做」。