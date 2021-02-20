政府昨突然公佈廣播處長梁家榮提早解約，並由無傳媒經驗的民政事務局副秘書長李百全下月空降接替，同日並發表針對港台管治的檢討報告，批鬥港台編輯管理制度「存在缺失」，更要求日後主動向「太上皇」顧問委員會徵詢編輯方針及節目標準等。商務及經濟發展局長邱騰華今晨出席港台節目否認若觸及政治議題都要「層層上報」，聲稱不是以政治界定，推搪《港台約章》已有指引，訂明爭議性越高的議題越應上報至高層。

邱騰華說，過去2、3年社會意見兩極，並投放在港台身上，惟港台既是由公帑資助，亦屬公共廣播機構，有其獨特地方，若將任何一面拆開將難以生存。他指如果有人說因港台是政府部門，就要做政府喉舌或唯命是從，並非合適說法，因港台亦是傳媒機構，有編輯自主，節目批評時政，包括政府施政，是「天公地道」，但並不表示即使港台出錯都不可以批評，不受限制和約束。

他又提到，港台節目確實收到投訴，並被通訊局裁定成立，為處理有關問題，政府用7個月時間編製管治及管理檢討報告，希望新任處長及每位港台員工均能以《港台約章》的規定為本，按守則辦事。

邱：時間並非是否上報的唯一考慮因素

被問到日後若觸及政治議題，員工是否需要尋求上級或顧委會意見，邱騰華否定是要「層層上報」，並非要求港台凡事都要徵求委員會意見，又指不是以政治界定，認為《港台約章》已有指引，訂明爭議性越高的議題愈應上報至高層，惟現時不太能感覺到管理層有協助，需要再了解是前線人員抑或是上級問題。

問到若凡事上報將影響節目製作效率，他指時間並非是否上報的唯一考慮因素，之前的違規節目播出前都有策劃及編審工作，認為有時間可以上報，又說如節目「出事」會對港台及公眾都會造成影響，影響遠大於「貪一時之快」。

他聲稱正正是港台有編輯自主，不是由上級機構指示港台應如何做，依靠由坊間不同有代表性的人士參與的顧委會，徵求意見亦有特定範圍，局方亦不會參與處理投訴，而是交由客觀第三方的顧委會處理。

梁卓文則指，明白新聞採訪很難事事由總編輯決定，故需要更詳細的指引，寫明如何處理棘手情況，但現時的指引未與時並進，而且不同節目的敏感程度有差異，會再商討在甚麼情況下需尋求上級意見

拒透露與梁家榮提早解約由誰提出

對於梁家榮提早離任，邱騰華表示是按合約條款處理，至於是否需要就他提早解約問責，他僅指，任何部門首長均要為自己工作負責。被問到對梁家榮任內工作有何評價，他未直接回應，僅指梁作為公務員，其表現會在工作評核中反映。邱騰華又強調，不能單就繼任人的背景去判定他能否履行職責，希望新任處長及每位港台員工都能以《港台約章》為藍本，「正本歸源」、面對挑戰。

出席同一節目的商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文亦指出，梁家榮提早解約是基於雙方同意，惟當被問到討論是由哪方提出，他卻以涉及細節及合約安排為由，未有回應，僅強調是基於公務員管理程序及機制。

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