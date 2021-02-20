商經局專責小組昨公佈全長92頁的香港電台管治及管理檢討報告，炮轟港台投訴機制欠缺透明度，編輯人員問責意識薄弱，更批評港台有多達2,200名合約員工及特約員工包括第二類服務提供者（CAT.II）等，但無相關整體監察及培訓安排，財政管理亦「有待改善」。有港台CAT.II員工不滿，指港台用錢已算小心；亦有曾在港台工作的資深傳媒人直斥有關報告「離晒大譜」，直言CAT.II員工眾多主因是政府沒批出足夠資源：「你本身畀夠錢，使乜請咁多CAT.II？」她指，特首林鄭月娥月初公開要廣播處長梁家榮交代立場，說法已等同要梁下台，痛批「（政府）真係做得好肉酸」。

商經局專責報告指，港台的財政管理「有待改善」，稱其沒有評估運用資源的成本效益及規劃下一個財政務算年度的撥款分配。翻查資料，港台2020/21年度的預算總開支為10.463億元，較2010/11年度的4.699億，僅增加不足6億元；而警隊同年度的總開支預算為257.89億元，較19/20年度原來預算大增51.07億元。

報告又指港台有2,200名合約及特約員工，人數為公務員員工的4倍，亦無相關整體監察及培訓安排。報告建議制定整體人力資源策略、工作人員行為守則，並加強管理合約員工及第二類服務提供者（CAT.II）。

轟商經局報告抹殺港台員工功勞

有曾在港台工作的資深傳媒人直斥，商經局的報告「離晒大譜」，是抹殺所有港台員工的功勞，「聽到真係想喊」。她指，如港台真的像報告所講，編輯和製作節目流程模糊，港台就不會有助理節目主任、節目主任、高級節目主任等「一層層」職級。

她指，港台製作節目時，至少有兩至三層機制確保質素，本身亦按照《節目人員製作守則》製作節目，「第日點樣做節目？」

「全香港傳媒只有港台處理投訴」

該傳媒人反駁報告指控港台處理投訴缺乏透明度，「全香港傳媒只有港台處理投訴，有complaint handling system」，又反問港台：「有邊個投訴無record？咁點覆（投訴）人？」對於報告指港台處理投訴存角色衝突，她反問：「自己人查自己人？咁有邊間公司會特登請人處理投訴？」

她表示，CAT.II員工眾多，一來是傳媒及廣播行業有需要，二來就是政府沒有批出足夠資源予港台所致，「你本身畀夠錢，使乜請咁多CAT.II？」她指，特首林鄭月娥月初公開要交廣播處長梁家榮交代立場，說法其實已等同要梁家榮下台，所以梁被提早解約不感意外，「只係（政府）真係做得好肉酸」。

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