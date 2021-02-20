原定於去年11月開始的「星港旅遊氣泡」，受武肺影響，未開始就不攻自破。不過，本港近日確診宗數回落，最近7日計本地無源頭個案平均每日4.86宗，符合星港兩地政府去年的協定條件，重新建立氣泡。旅遊業界估計，最快今年3月再見氣泡出現，但指屆時或會要求市民使用香港「安心出行」和名為「TraceTogether」的新加坡版手提電話應用程式，只料注射疫苗並非必要條件。

星港旅遊氣泡安排下的首班航機，原定於去年11月22日起飛，惟因應當時疫情惡化，延後直至本月未有下文。不過，近期源頭不明的確診數字有所下滑，以最近7日即周日（14日）開始計算，無源頭個案最高見於周三（17日），其餘有4日維持低位3宗，平均數為每日4.86宗；數字不超過每日5宗，已符合兩地政府協定。

姚思榮：澳紐或隨後開放

旅遊界立法會議員姚思榮表示，本港疫情起伏不定，但見近期有回落跡象，預計星港兩地都想盡快重新啟動計劃。姚指，兩地應不會隨便調整去年協定的「旅遊氣泡」細節，但指將可能要求參與市民，使用「安心出行」以及新加坡版的相關手提應用「TraceTogether」，追蹤個案，但料疫苗並非參與計劃的必要條件。

姚又估計「星港旅遊氣泡」最快今年3、4月會重新開始，其後，估計澳洲和紐西蘭會是下個開放「氣泡」的國家，反之，他指因「內地嚴謹啲」，料香港與大陸通關時間則會較遲，需等本港疫苗有完整接種計劃。

旅遊事務署回覆指一直爭取與海外跨境往來逐步恢復，星港兩地政府有保持溝通。

新加坡版「安心出行」聲稱不收集定位資訊 被揭發追蹤市民

據外媒早前報道，新加坡為鼓勵市民下載星版「安心出行」TraceTogether，當地政府曾多次保證，該程式只會用作追蹤武漢肺炎患者接觸史。惟新加坡內政部其後又承認，當地警方以刑事調查為由時，可以查閱該程式所收集的資料。

據TraceTogether官方統計，自去年3月中啟用，現已有420萬當地民眾下載該程式，官網又稱程式不會收集GPS定位資訊，但政府會於追蹤染疫使用者，以及當使用者涉恐怖活動、性罪行、藏械等情況時，查閱使用者身份及行蹤。

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