政府年初七起強推「安心出行」，市民到訪指定處所均需掃描二維碼，包括所有食肆。不過，繼早前部份食肆齊聲杯葛後，屹立跑馬地超過40年、被譽為「明星茶餐廳」的祥興咖啡室亦謝絕使用「安心出行」，繼續保持2人一枱，堂食時間維持至晚上6時。咖啡室經理表示，雖然維持2人一台令生意額比以往下跌約20%，惟因餐廳一直亦未有做晚市，故毋須使用。有食客大讚咖啡室做法，認為現時市民以人手登記資料「都可以亂填」，措施並無助抗疫。

《蘋果》到祥興咖啡室視察，午膳時間仍然人頭湧湧。店內雖然有張貼「安心出行」的二維碼，不過顧客毋須使用，亦毋須登記資料，食客可重拾用膳的「自由」。店外亦有張貼手寫告示，指餐廳堂食時間至晚上6時，亦會繼續保持2人一枱的措施。

「唔係話我哋覺得方唔方便，啲客會覺得好唔方便，有啲客會好唔鍾意」

咖啡室經理嚴小姐指，由於餐廳以往均沒有提供晚市，認為毋須使用，但坦言「如果有晚市都係會照用」。對於現時仍需維持2人一枱，她指對生意額必然有輕微影響，「比起正常人數嗰陣少大約20%」，但笑言影響不算大，「我哋呢度不嬲都係咁多人」。

對於政府強推措施，嚴指「其實我都唔係好明點解一定要做，不過佢係法例，你都要跟佢㗎啦」。她認為，現時食客出外用膳要登記資料，做法擾民，「唔係話我哋覺得方唔方便，啲客會覺得好唔方便，有啲客會覺得好唔鍾意」。嚴笑言，現時有食客會自動掃描店內的「安心出行」二維碼，「我就話你唔一定要做，因為對我哋無影響」。

餐廳常客彈「安心」：根本就係無意思嘅嘢嚟囉

居住跑馬地的張氏夫婦到餐廳用膳，兩人是餐廳的常客，並不知道餐廳毋須使用「安心出行」。對於餐廳的做法，張太笑言「good囉！好good囉！」認為此措施無助抗疫，「因為其實無乜意思，我填嗰張form，我亂填都得㗎，其實都無人知道㗎，根本就係無意思嘅嘢嚟囉！」現時兩人未有安裝「安心出行」，亦打算盡可能都不會使用。

食客陳小姐則指，自己不知道餐廳有此措施，因湊巧到跑馬地因此來光顧。她認為從確診數字可見，「安心出行」對防疫沒有幫助，「因為之前都唔需要用㗎，（確診數字）一直都係高高低低，好似無乜關係。」陳指，由於有私隱隱憂，現時未有安裝該應用程式，出外用膳亦會靠人手登記資料。

另一食客、不願具名的小姐指，自己對「安心出行」並不抗拒，「我自己平時返工都要用」。她指，不擔心該應用程式的私隱問題，「除非你話佢真係有咩木馬程式裝咗喺度，如果唔係撇除呢啲，其實佢都係一個普通嘅app」，亦認為自己到訪過的地方出現確診個案，自己可收到相關通知，「咁我覺得都係effective（有效）」。

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