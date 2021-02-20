政府本周四公佈，香港於2020年底的淨移出人數為39,800人。筆者看見數字，既驚訝，又不意外。身邊不少律師談論移民，差不多有如分享法庭最新判決般熾熱。筆者驚的倒是，數字原來創10年新高。為什麼會這樣呢？

政府解釋，移出，不等於移民，可以只是到外地工作、讀書，亦因為疫情，來港人數減少，一加一減，才有這般數字。這套講法，也難駁倒，畢竟港人移了民，也不必專門跟港府報告，何來準確數字？好奇心下，也Google一下律師移民是否有相關數字參考，結果發現搜尋「律師 移民」，得來的都是廣告或移民教學。

不過，一名律師也要上網查探有多少行家準備移民，這件事本身，已甚具啟發性了吧？

身邊完全無跟筆者討論移民的律師也不是沒有，不過是因為他們已經移了民，或者辦好寫字樓退租，在移民的過程中。他們不是討論應否移民，而是直接宣佈。據報，鄭若驊司長將於下星期參與網上論壇，題目是「為什麼香港無法被取代」；但看官如記得年頭發生的事情，鄭司長曾在立法會表示會協助本地法律業界開拓大灣區市場。對照上月底《金融時報》的新聞，國際企業考慮將仲裁地點由香港轉往新加坡的消息，台上台下，彷如活在平行時空。

談起移民，自然也會想起內地律師盧思位和任全牛被吊銷執照。不論情況如何絕望，總有人堅持。曾有本地律師跟筆者說，看到本地法官因裁決不合其意被某些傳媒大肆抨擊，深感心痛，多年敬業刻苦用功方能在該位置按法理斷案，出於政治考慮就被大石砸死蟹，作為法律界同仁，有一種一齊被碾壓的感覺。留下，讓人肅然起敬；離開，也屬情理之中。

在全球化的背景，出走到世界不同的法律系統，與各地好手一較高下，本也屬美事。帶著鄉愁，放低自己、適應全新環境，也非容易。如果可以有歸來的一天，大概會把於外地得到的經驗，傾囊相授吧。

縱使聖誕已是去年的事，仍然想起了「慈祥鵬過聖誕，但我說俾個PASSPORT我」。

以上內容為筆者個人意見

準太空訓練員2047號@法政巴絲

法政「巴絲」－法律界的「巴打」和「絲打」。不知絲襪奶茶，配以豆腐火腩飯，會是怎樣的味道？當浪漫的男人，遇上活潑的女孩，又會擦出甚麼樣的火花？讓法律界的朋友一起來，同大家赤裸裸 gossip 呢行嘅八卦趣事。

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