【本報訊】警方多次在示威現場附近票控市民違反限聚令。去年5月8日科大生周梓樂逝世半周年，旺角區有百多人聚集高叫「解散警隊，刻不容緩」等口號，警方票控多人，一名依警員指示走近人群的男社工，與一名年僅15歲少女亦中招，各被控參與受禁群組聚集。

官指少女招嫌疑拒批訟費

案件經審訊後昨裁決。裁判官梁嘉琪指，警員證人未能認出兩被告是否較早時參與集結的人士，有警員亦承認「唔知邊個打邊個」，裁定二人罪名不成立。

梁官裁決指，控方原定傳召的首四名警員證人，均不能認出被告伍文浩（25歲）及少女（15歲）是否參與聚集的人。其中督察未能肯定被截人士是否屬於早前在亞皆老街聚集的約150人；封鎖通菜街並在便利店截停兩被告的警員亦承認「唔知邊個打邊個」。

審訊時控方原定只傳召四人，但其後突然額外傳召警員高龍柱，他稱認出兩被告曾參與集結。梁官昨指，高無法解釋為何四名同袍認不出，但他可以辨認出被告，認為其可信度存疑。雖然社工自辯證供不可信，兩被告行為亦可疑，但控方舉證有疑點，裁定無罪。女被告申請訟費，梁官認為以她年齡當時不應在場，屬自招嫌疑，拒批訟費。

社工早前自辯指在便利店見一名伯伯與警對話，但神情恍惚，他上前問伯伯「你點樣呀」，警員卻查問他身份，知他是社工後稱「得喇，跟住我行」。他與女友依從指示行至人群處，便遭票控。

案件編號：KCFS500011、750004/20