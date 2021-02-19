【本報訊】關閉逾兩個月的迪士尼樂園昨日重開，遊客入園掃「安心出行」二維碼之後，到園內餐廳用膳又需再掃安心出行碼，有遊客不耐煩怒斥：「好麻煩呀，你叫林鄭取消呢啲咁複雜嘅嘢啦大佬！」另外，食肆買外賣是否要掃安心出行碼，食物及衞生局局長陳肇始一直與下屬食環署「口同鼻拗」，引起混亂。陳肇始昨終於改口稱外賣毋須掃碼，承認雙方欠溝通。

陳肇始認與食環欠溝通

迪士尼樂園昨重開，早上入園秩序大致良好，遊客要量體溫、查袋、到售票範圍可掃描安心出行二維碼或樂園二維碼網上登記資料。進入園內餐廳用膳同樣須登記或掃安心出行碼，有食客在餐廳門外上網登記時多番不成功，表示不滿，「出面係用紙仔（登記）！邊有咁複雜。好麻煩呀，你叫林鄭取消呢啲咁複雜嘅嘢啦大佬！」

新措施下，在食肆購外賣是否要掃安心出行碼一直引起混亂，食衞局長陳肇始初時曾稱市民購外賣都要掃碼，其後法例刊憲，食環署亦出新聞稿澄清外賣毋須掃碼，但陳肇始前天在記者會上仍堅持外賣要掃碼。

到昨日，陳肇始接受電台訪問才改口稱外賣毋須掃碼。她表示，法例的原意是要求所有人入食肆前要先掃碼或登記個人資料，但食環署在執行細節上會有指引，考慮到購買外賣的顧客不會脫下口罩，而且逗留時間比較短，因此接受他們不掃碼。 對於她和食環署口徑不一致，她說食衞局及食環署互相包容，雙方溝通完備會更好。

對於有食肆要求顧客一定要留中文名，陳肇始指出，留下資料大前提是方便聯絡，如果無中文名，可使用合適的語文。