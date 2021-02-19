【亂棍打壓】

【本報訊】公務員事務局昨晨公佈提前與廣播處長梁家榮解約，資深政務官、民政事務局副秘書長李百全空降接管香港電台。差不多同一時間，梁家榮向同事發出內部訊息：「寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴。」有資深傳媒人形容梁家榮任內已嘗試堅守傳媒底線，可惜晚節不保；有立法會前議員相信，梁家榮提早執包袱是因為不想執行港府高層的政治任務。

官方新聞稿表示，政府與梁家榮的聘任合約原於本年8月屆滿，經雙方同意後提前解約。大約在同一時間，港台員工收到梁家榮的訊息：「驪駒在門。同舟相隨五載半，激流蕩；相濡相忘，銘感五內。寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴。」

毛孟靜：封殺BBC晚節不保

68歲的梁家榮任職廣播處長五年半，資深傳媒人、立法會前議員毛孟靜形容，他作為廣播處長的表現合格，但近日港台緊跟廣電總局決定，不再轉播兩個BBC新聞節目，「佢仲話係自己嘅決定，可以話係晚節不保」。不過她表示，與梁家榮相識多年，曾與他共事，認為他有嘗試堅守傳媒底線，「已經係盡做，捱到五年半已經算係叻」。她強調，港台於反送中運動期間報道真相，成績有目共睹，管理層未有篩選新聞題材，梁家榮功不可沒。

「撐公共廣播運動」組織成員、香港記者協會前主席麥燕庭曾與梁家榮會面討論港台工作。她認為梁家榮上任後雖有給予記者一定自由度，但自去年年底起其態度突然轉變，配合政府收緊港台的編輯自主。她舉例指，《鏗鏘集》編導蔡玉玲去年11月因車牌查冊被捕，港台其後停止她參與《鏗鏘集》節目製作，梁家榮雖有表態關注事件，但「只係口惠而實不至，仲要佢停工，講就好聽，其實係落井下石」。

民主黨副主席林卓廷相信，因為梁家榮不願意事事聽命於港府高層，執行政治任務，所以遭到政府提前解約。去年11月，港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲遭警察上門拘捕，梁家榮表明事件對港台有非常大影響，憂出現寒蟬效應。港台記者利君雅上月被另立新約及扣起約滿酬金，梁家榮與工會會面時表明不知情，承諾跟進事件。林卓廷認為，事件反映梁家榮沒有與政府建制陣營站在同一陣線，打壓以專業態度進行新聞工作的員工。

前副廣播處長戴健文指出，港台多次受到建制派窮追猛打，相信事件並非是梁家榮個人決定所造成，「大家都明㗎啦」。他寄語港台員工要繼續努力，切忌灰心。

利君雅續約恐「凍過水」

港台節目《頭條新聞》前主持曾志豪形容，梁家榮是一個好人，感覺他有盡力維持局面，卻導致自己兩面不是人，「一邊引起政府不滿、電台內部又會質疑佢點解冇多啲承擔，中庸之道兩邊都唔討好」。

有港台消息指，梁家榮早前曾向員工吐苦水稱「我就嚟頂唔住」，解約消息公佈前夕，他與員工開會時仍言談甚歡。另一消息更指，本周初獲悉梁家榮由本月22日休假至28日，當時不知道他會「一放不返」。

有港台員工透露，早前梁家榮處理利君雅事件時，曾經向港台員工承諾任內不會讓利君雅遭到無理解僱，如今他離開港台，相信上月底才簽署僅120日聘用合約的利君雅，未來能成功續約的機會「凍過水」。