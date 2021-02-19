【本報訊】網民前年10月在尖沙嘴發起追究警暴遊行，演變警民衝突，警方晚上在旺角施放催淚彈驅散人群。其間一名民協兼職幹事被指管有行山杖，背部連中五發胡椒彈後被捕，及後在警署內被指背囊藏有雷射筆，早前被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪名成立。裁判官梁嘉琪昨判刑，稱為收阻嚇之效及反映嚴重性，按感化官建議判被告入更生中心。患有思覺失調的被告母親離庭時掩面痛哭，需由親友攙扶。

思覺失調母掩面痛哭

被告陳偉亮（18歲，圖）為副學士學生，被控前年10月27日在旺角道近彌敦道管有一個可發出雷射光束的裝置。辯方昨求情指，報告顯示被告身體狀況不適合判入勞教中心，判入更生中心較適合。梁官早前裁定被告管有雷射筆，再加上當時裝束，被告實可預期有衝突發生。涉案雷射筆屬「3B」級及寫有「Danger」警告字眼，梁官不接納辯方指雷射筆僅用於煩擾警員的說法，認為唯一合理推論是用於傷人，裁定罪成。患思覺失調的被告母親離庭時掩面痛哭，需親友攙扶。

辯方早前求情指被告來自單親家庭，母親患有思覺失調，需由被告陪伴覆診。被告讀書時獲51次優點嘉許，亦曾到區議員辦事處派發抗疫物資，志願是做社工，希望令社會更美好。辯方又指本案沒人受傷，亦不涉大型衝突，案情屬同類罪行中較輕微，望能輕判。

案件編號：KCCC1661/20