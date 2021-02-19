【本報訊】醫管局員工陣線日前設街站呼籲公眾杯葛「安心出行」程式，遭醫管局及創新及科技局發炮夾擊，同聲譴責醫管局員工陣線散播失實資訊，「公然擾亂抗疫工作」。員工陣線回應指，政府強推安心出行的政治目的市民有目共睹，工會不會受影響，將繼續舉辦街站。

工會拒屈服 堅持擺街站

醫管局員工陣線前日在旺角擺設街站，派發單張呼籲市民杯葛安心出行。醫管局員工陣線在facebook指出，大部份途經街站的市民均表示不會下載，更有人即場刪除安心出行程式。員工陣線憂慮安心出行的目的是為了監控市民，令人習慣私隱不受保障，未來幾日會在不同地區擺設街站，呼籲公眾團結一致拒絕下載。

醫管局昨日發聲明稱，絕不認同部份醫護人員發佈安心出行程式的失實資訊，呼籲有關醫護人員停止發佈有關資訊，以免誤導市民。醫管局相信在保障私隱的大前提下，使用安心出行有助防止病毒傳播及進行接觸追蹤。

創新及科技局亦發聲明指，對於有組織打着醫護旗號，就安心出行流動應用程式向公眾發佈失實資訊誤導公眾，公然擾亂抗疫工作，行為令人憤怒。聲明重申安心出行沒有追蹤功能，政府不會備存用戶資料，聲稱絕不構成私隱風險。

醫管局員工陣線主席余慧明表示，政府多次強調安心出行不會提取資料，但即將加入藍牙追蹤功能，若程序只希望市民自行記錄行程，根本毋須加入追蹤功能，背後政治目的市民有目共睹。工會不會受醫管局及創科局聲明影響，將繼續舉辦街站。