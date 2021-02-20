下周五開始接種的科興疫苗，有效率只有50.65%，也未有足夠第三期臨床研究數據，證明60歲或以上長者的有效率，而德國BioNTech疫苗整體及長者有效率均逾90%。香港大學微生物學系臨床助理教授薛達向《蘋果》表示，科興疫苗有效率較低，會拖低群體免疫力，若想本港達到群體免疫，需要較多人接種德國BioNTech，但他強調接種疫苗是個人選擇，不論哪種疫苗，長者都應接種。另一港大教授高本恩向《蘋果》表示，科興會拖低群體免疫，現時疫情受控，市民未必需要急於接種科興。

薛達表示，以武肺病毒傳染力一般可1人傳染2.5人推算，即使疫苗有效率達100%，也需約60%人口接種疫苗，才產生群體免疫。當疫苗有效率減少，需要更多人接種疫苗，才產生群體免疫。

以簡單統計學及只接種一款疫苗推算，因科興疫苗有效率只有約50%，即使全港人口都接種科興，也不足以產生群體免疫；德國BioNTech有效率較高，有66%人接種已足夠產生群體免疫。不過本港同時接種科興及BioNTech疫苗，科興有效率較BioNTech低，會拖低群體免疫力。要本港達到群體免疫力，須較多人接種德國BioNTech疫苗。而本港最終須多少市民接種疫苗才達到群體免疫，視乎接種兩款疫苗的人數比例，以兩款疫苗的平均有效率推算，整體而言要83%人口接種才產生群體免疫。

以色列大規模接種BioNTech 確診大減

以色列全國只接種德國BioNTech疫苗，有以色列專家未經同行評審的研究指出，當地由去年12月中至今年1月底，已逾308萬人接種一劑疫苗，當中約有121萬人屬60歲以上。已接種兩劑疫苗有約178萬人。60歲或以上確診個案減少66%至83%，60歲以下確診個案76至85%，整體感染後入院個案減少逾90%。

薛達表示，以色列開始大規模接種BioNtech疫苗後，確診個案大減，其Real World Effectiveness（真實世界有效率）與臨床研究有效率差不多，科興則未有相關數據。科興第三期臨床研究因樣本不足，例如相隔28日接種兩劑疫苗有效率達62%，或長者有效率達51.11%，未達世衞要求的置信區間下限，有效率有待確認。

不過他強調，接種哪款疫苗是個人選擇，「唔可以話因為要群體免疫，就一定會揀某一隻疫苗」。按目前數據，科興及德國BioNTech均屬安全，不論哪種疫苗長者都應接種。選擇疫苗除了考慮有效率，也需考慮其副作用，德國BioNTech引致發燒、局部不適及過敏的風險較科興高。他建議年輕、沒有長期病患或過敏的醫護人員，因他們經常接獲武肺確診病人，接種BioNTech會較好。

疫情受控 高本恩認為可等BioNTech

港大公共衞生學院教授高本恩也認為，因科興疫苗有效率較德國BioNTech低，會拖低群體免疫水平。以去年11月初第四波高峯期，病毒即時繁殖率達3推算，放寬所有或絕大部份社交距離措施，需最少67%群體免疫水平。本港訂購的750萬劑BioNTech疫苗，即使為50%人口接種，只產生45%群體免疫水平；理論上要餘下50%人口全部接種科興，產生25%群體免疫水平，加起來，全港也有足夠免疫水平。

他認為政府可訂購多些BioNTech或莫德納疫苗，「現時市民未必需急於接種科興疫苗，因疫情已受控，我們可以等所有BioNTech來港及接種」。不過他強調，最後市民接種哪種疫苗是個人選擇。

衞生防護中心聯席科學委員會昨開會，同意60歲或以上長者可接種科興疫苗，並討論疫苗對社交距離措施的影響。政府今日凌晨發新聞稿表明，現時疫苗對預防病毒傳播的證據有限，而且疫苗供應有限制，短期內未能達到群體保護，即市民要繼續戴口罩。

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