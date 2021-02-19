【本報訊】自五歲迷路獲警員協助而迷戀警察的中年「警癡」，去年在Twitter賬戶「西裝制服の日常」發佈大量身穿警察制服的淫褻照片及影片，包括展示性器具、口交及射精等。警癡其後被捕，昨承認一項發佈淫褻物品罪，透露上載淫照只為吸引同道中人。辯方資深大狀清洪求情透露，被告過往曾三度因迷戀警察事物而留有案底，現深感後悔，最終須還柙至下月5日判刑。

被告嚴滶鋒（43歲）昨承認於去年6月23日與10月30日期間，在Twitter發佈64張淫褻相片及11段淫褻影片。

三案底均涉迷戀警察

清洪透露，被告過往三項案底均是源於對警察事物的迷戀。根據報道，原名叫嚴柏皓的被告，早於1998年已因闖入中區警署偷警察制服而被判社會服務令；後因闖入警校結業禮及偷走高級督察友人的制服和委任證等，被判罰款及監禁19個月。

清洪指被告大學畢業，熱心公益，犯案不涉金錢動機，亦沒洩露他人私隱；被告亦啟動了賬戶的年齡限制，只有同好才有較大機會接觸到賬戶內容。清洪引述精神科報告指，被告沒有精神病，對犯案感到後悔，望法庭考慮判處社會服務令。惟主任裁判官錢禮下令索取背景報告，明言很大機會判監。

案情指，警察網絡安全及科技罪案調查科去年10月發現涉案賬戶，經調查後拘捕被告，並搜出包括香港警察制服、肩章、皮帶等服飾。

案件編號：ESCC2526/20