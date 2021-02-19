【本報訊】獲叔父捐出活肝續命的患肝纖維化早產BB「信信」，昨度過一歲生日，父母早上到醫院探望，為人生起點荊棘滿途的兒子送上祝福，其間院方告知已移除信信腹部用以排水的喉管，兩人認為是最佳禮物。信媽說，希望兒子盡快轉去普通病房，未來的路漫長，最大心願：「望你一生平安開心健康。」

為了昨天生日能陪愛子度過，信媽調了探病日期，一家三口更在病房拍照留念，爸媽雖戴着口罩，但雙眼滿載喜悅，信信眼仔睩睩望向父母，小小身軀旁多了三個由護士用毛巾製作的布公仔禮物。

「望你一生平安」

去年2月19日，「信信」早產出生，留院百日才回家，但其後發現患上肝臟纖維化，急需換肝，至本月初終獲叔父捐出活肝續命，手術後信信虛弱身軀插着三條喉，分別用以排腹水、連接鼻孔的氧氣喉及輸奶胃喉。信媽離開醫院後稱昨日院方替信信移除腹喉，希望其他兩條喉盡快拔除，可以轉往普通病房。

這段日子，信信由昏睡、逐漸蘇醒、望着媽媽甜笑，飲奶量增加到臉色轉好，信媽一一記錄下來，坦言是她最重要的回憶。而捐肝救姪的叔父，農曆新年前已出院，但近日肝酵素偏高，需要入院治理。回顧信信一年經歷，信媽以「永世難忘」來形容，更寫下千字信給愛兒「媽咪唔望你係唔係人中龍，只係望你一生平安開心健康，媽咪就好開心，心滿意足㗎喇」。