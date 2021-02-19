【本報訊】六名被告最終都齊上齊落全身而退，當中全職電競選手首被告張浩輝庭外憶述被捕後扣查期間「最痛苦係唔知自己最後有冇事」，裁決「砸過年」也令他倍感壓力，折磨意志；雖然最終獲判無罪，但仍擔心律政司會上訴。提及一同脫罪的女友、第四被告蘇美莉，他稱：「如果有得揀，梗係寧願自己一個受，唔想佢受。我相信每一個男朋友都係咁諗。」

張甫受訪先抹去臉部及額上汗珠，然後說：「好辛苦呀！好大壓力！」他憶述當日一行五人被捕後，女友等四人均獲准保釋候查，只剩他一人被押解上庭，雖然他及後獲准保釋候審，但被人問及勝算時也只能答：「連我自己都唔知，五十五十。」張又透露和女友蘇美莉相識後不久，已適逢反送中運動展開，「拍拖兩三個月就已經俾人拉咗」，故此二人本身沒有特別規劃將來，「規劃係預備好上庭。」

電競手生計受損食老本

他表示案件審結後，第一時間欲多謝代表律師，想跟友人食飯之餘，也希望和女友「儲吓錢，去吓旅行」。六名被告之中只有他要守宵禁，受審期間他無法全職打工，只靠積蓄為生。過去一年多唯一一次他不用守宵禁令，是前年11月法庭批准他參加電競比賽。

他向手足寄語謂：「加油。我都知條路真係難行，尤其等判刑時壓力好大。我明就算講句加油，唔係當事人係唔明嗰種感受，但都希望佢哋加油、頂住、頂硬上！」

第三被告陳子斌直言聞判後鬆一口氣，最希望好好與家人食一頓飯。第六被告沈卓勤也擔心律政司就結果上訴，「仲有28日上訴期，要心驚動魄多陣。」