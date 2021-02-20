去年底有左報引述消息指，民政事務總署轄下的地區管理委員會將改成政府部門的內部會議，踢走民主派區議員，趕絕民主派聲音。民政總署昨日回覆油尖旺區議會的文件時辯稱，因各區區議會都成立了多個專責委員會或工作小組，政府部門已能藉此「充分、有效地聽到區議會聲音」，所以日後區管會成員只包括區內各主要部門代表，變相排拒區議員。油尖旺區議會副主席余德寶質疑，此舉有助政權架空區議會運作，令政府往後的政策只會更「離地」。

油尖旺區議會大會昨要求民政處盡快重啟區管會會議，並邀請區議員代表出席。民政總署書面回覆竟搬出各區區議會已就地區問題，成立了313個專責委員會或工作小組為由，指「該等平台的設立，亦讓政部門有充分的渠道聆聽到區議會的聲音」，故此經檢討論後，認為為理順區管會運作，區管會的成員只包括區內各主要部門代表，又認為今次做法可「理順」區管會運作，有助解決各地區問題。

余德寶料政策越來越離地、越來越唔貼近民情

余德寶向《蘋果》透露，今屆油尖旺區管會開會4次以來，區議員與各政府部門一直保持良好溝通，如解決大角嘴死車問題、旺角無家者問題等，質疑政府部門如何在排除民意後，為市民制定出良好的政策，批評民政總署的做法是「進一步架空區議會職能，連地區管理委員會呢種有建設性嘅會議，都要剔除我哋民主派嘅聲音或者地區聲音，只留返官員自己制定政策」，為趕絕民主派聲音，將民生福祉置之不理，直斥政府此舉最終只會自食惡果，令往後出台的政策「越來越離地、越來越唔貼近民情，越來越得唔到市民嘅支持。」

翻查資料，港府在1982年實施「地區行政計劃」，並由各區民政專員主持會議，並會邀請區議會正、副主席、區議會轄下各委員會主席及相關政府部門出席會議，旨在有效地協調政府在地區層面提供的服務及設施，確保對地區的需要及問題作出回應，並鼓勵市民參與地區事務。

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