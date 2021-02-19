【本報訊】武漢肺炎確診宗數又回升至雙位數，昨新增13宗確診，超過一半是源頭不明的本地個案，當中三名患者是食肆員工，包括中環干諾道中麥當勞的廚師、天后酒樓御名軒知客，大坑拉麵來一名廚師更曾帶病上班八天。初步確診亦有十多宗，患者有私家醫生及的士司機。

本港昨日新增13宗確診，12宗屬本地感染，當中八宗源頭不明，另有十多宗初步陽性個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，有三宗源頭不明個案都是食肆員工，第10834號29歲男子，居於紅磡崇愛樓，同層鄰居較早前確診。

該男病人是大坑浣紗街拉麵來的廚師，2月11日起有病徵，同日曾到旺角黑布街拉麵來分店工作一天，其後回到大坑店，17日到社區檢測中心採樣呈陽性，18日最後上班。兩間分店的員工均被列為密切接觸者須檢疫。衞生防護中心資料亦顯示，他傳染期內亦曾到訪油麻地現時點的沙嗲王。

偷渡越婦染疫 同倉八人隔離

第10830號33歲男子無病徵，是中環干諾道中莊士大廈麥當勞廚師，最後上班日為2月15日；中心資料顯示，他傳染期內亦曾到訪中環中華總商會大廈的美心MX快餐店。第10829號36歲女子無病徵，是天后金殿大廈御名軒知客，16日在社區檢測中心採樣後確診。中心稱，上述三名確診者上班的食肆均要停業14天。惟網媒香港01報道，御名軒昨如常營業，經理更稱女知客入院後檢測呈陰性，已即日出院，「係一個誤會」。

其他源頭不明個案包括第10822號越南偷渡來港41歲女子，2月2日被捕，5日再轉送到馬頭角羈留中心。她無病徵，首次檢測呈陰性，17日再檢測才呈陽性，但病毒量低，疑屬舊感染個案，同房八名羈留人士須檢疫，入境處人員因有戴口罩，毋須檢疫。

第10831號50歲女子，於觀塘功樂道佛教沈馬瑞英護理安老院工作，2月15日至17日傳染期均有上班，52名院友及18名員工均被送到亞博接受檢疫，她的兒子亦初步確診。第10832號14歲男童是特殊教育學校、西灣河明愛樂義學校寄宿生，他回家過年後回校被發現發燒，家人帶他到廣華醫院急症室求醫後確診，學校15名員工及9名學生須檢疫。

和宜合道和宜商場仁心醫務中心的林嘉揚醫生則初步確診，他無病徵，2月16日自行接受檢測呈陽性。他2月16至18日回診所，又曾到和宜合道葵星中心華豐護老中心為數名院友診症。護老中心院友及職員須檢測，該三天曾到診所求診的病人亦應盡快接受檢測。

一名的士司機亦初步確診，車牌TR8063，通常於東涌交更，2月9至11日曾乘搭此的士的市民應接受檢測。火炭銀禧花園6座一名70歲老婦初步確診，大廈早前曾強制檢測，她當時呈陰性，2月13日發病後到普通科門診求醫後初步確診，銀禧花園6座或需再強檢。