沙田區議員黃文萱今日（20日）聯同學生組織於第一城擺街站，派發防疫物品及有關教育議題的宣傳單張，期間有20名警員到場，更在嚴格遵守社交距離的情況下，被警方以違反限聚令為由票控。

黃文萱今日聯同香港中學生關注組聯盟，於沙田第一城擺街站，派發酒精搓手液及酒精噴霧等防疫物資，同時宣傳反對通識教育。開街站後約一小時，隨即有4名警員到場，警告他們違反限聚令，但在黃文萱解釋後離開。

惟警方在半小時後出動20名警員再度歸來，指他們違反限聚令，黃與警方交涉後一度達成共識，將於30分鐘內清場，但警員卻在5分鐘後發出告票，指黃一行7人干犯限聚令。

街站7人平均約20歲 警方動員逾20警「應付」

黃文萱強調，從2時許開始擺放街站，自己、助理與另外5名關注組成員，一直嚴格保持1.5米的社交距離，不理解如何違反限聚令。警方在第一次「冚檔」失敗後，第二次動用3輛警車、20名警員，她直言不解警方為何如此勞師動眾，以龐大的警力「對付」7名平均年齡約20歲的年輕人，斥「納稅人啲錢唔係咁用」。

她猜測是因為第一次無法阻止他們擺街站，「（都）搵唔到理由郁我哋，估係上面叫最緊要唔畀開（街站）」，亦坦言自己不認同警方的指控，將不會繳交違反限聚令的罰款。

批警雙重標準 縱容建制前議員街站寫揮春

她又批評警方在答應給予半小時清場後，旋即發出告票的做法是出爾反爾，直指有關做法只會「自己做臭自己個名」。她指警方是次行動，無疑是假借限聚令之名，打壓學生，更怒斥警方的行為是「司馬昭之心，路人皆見」，「都係唔想我哋講嘢啫」。

她舉例指該區前區議員黃嘉榮，較早前聯同李梓敬擺街站寫揮春，連防疫物資亦欠奉，當時在場的警員卻未有執法，可見警方的執法是何等雙重標準。

成員圖拍攝 遭警阻止威嚇控「阻差辦工」

香港中學生關注組聯盟亦譴責警方濫用防疫條例，指警方只會對持異見人士嚴謹執法，直斥警員及限聚令的條文，已淪為政權打壓異見的工具與手段，根本是為政府肆意作出政治檢控及打壓言論自由正名的工具。

聯盟亦指，警方執法期間，有成員試圖拍攝執法過程，遭警員警告指不可進行攝錄，否則可控告他阻差辦工；執法期間亦有一名與街站無關的路人被抄下身分證號碼，對警方的執法感相當無奈。

雖然警方的檢控無理，惟礙於組織資金有限，上庭抗辯失敗須繳交更多罰款，他們目前仍然在考慮如何處理警方的告票。

聯盟今天亦有在天水圍擺街站，成員被警員抄下身分證號碼及拍大頭照，惟不會影響他們繼續發聲，明天的街站亦將如期進行。

警方回覆稱，今午約2時起，懷疑有人在沙田銀城街與百得街交界聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，警員到場調查後，向年齡介乎16歲至37歲的1男6女作出口頭警告無效後，發出定額罰款通知書。

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