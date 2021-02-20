被兩辦、本地左報炮轟多日的香港大律師公會主席夏博義，接受《Now新聞》專訪時表示，他沒有隱暪自己的政治背景，亦不會辭作公會主席。對於左報主張以《社團條例》禁止公會運作，他直言這是「極權國家的行為」，又指公會正研究《國安法》條文，不排除向律政司交意見。

自夏博義於上月底當選為香港大律師公會主席，並表示希望可與港府探討有否機會修訂《國安法》後，港澳辦和中聯辦隨即聲討夏博義「自不量力、意欲何為」，《文匯報》和《大公報》就接力不斷拿夏博義的英國自由民主黨黨員背景及曾出任牛津市議員大造文章，甚至指控夏博義涉及與境外政治組織聯繫，港府應按《社團條條》禁止公會運作。

參選前已表明會辭任牛津市議員

夏博義在專訪中表示，他參選公會主席時，公會亦知道他計劃辭任牛津市議員，「如果我辭任，他們（公會）看不到我的黨籍有任何問題。我亦確認會辭任，但不計劃退黨。而他們亦支持我的提名及鼓勵參選『公會主席』。」他亦表明，返港後已完全不活躍於黨務，只要他繼續在港生活，都會繼續不活躍。

未有退黨，夏博義解釋是因為他對黨籍有感情，不過他也明言，「如果很多人要求我退黨，我可能會，但至今沒有人叫我退黨。我亦認為這不可能造成任何傷害，亦不可能影響我作為（公會）主席的獨立性。」他亦對身為英國人、香港人和公會主席自豪，不見得當中有衝突。

「若指我撐港獨，是謊言及無恥地曲解我的言論」

左報攻擊夏博義的地方，除了其黨籍和議員身份外，也包括其早年在港創立人權監察，並收取過「美國國國民主基金會」捐款。夏博義回應稱，他們從沒收過政府捐款，基金會亦從沒試圖干預人權監察，包括人權監察要做甚麼或如何運作。

夏博義被左報、建制陣營攻擊，連帶公會也一同捱轟。對於左報主張以《社團條例》禁止公會運作，夏博義直言，「這聽起來是瘋狂的想法，這將會是極權國家的行為，基於揑造的原因，禁止一個專業團體運作」，他續說，「我不是分離主義者，我是高度自治的信徒，若有人指我支持（香港）獨立，這是謊言及無恥地曲解我的言論。」

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