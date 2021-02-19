【本報訊】港警在反送中運動期間濫暴濫捕，記者採訪亦屢受粗暴對待。有線前記者黃浩賢投訴有警員稱呼他為「黑記」，投訴警察課事隔15個月，本月才證實警員「沒有禮貌」投訴成立。

黃浩賢2019年9月8日在雪廠街一帶採訪，四名速龍與其攝影師口角，速龍向記者方向舉起警棍進逼，被質疑使用武力的警員反問記者：「有線記者，過嚟呀！點樣打你呀？」攝影師回應：「咁就難講啦，阿Sir！」

黃浩賢：警沒提如何跟進

黃出面調停遭警喝罵「行喇，黑記！」黃浩賢不滿說：「你講咩呀阿Sir，尊重返你專業呀吓。」雙方僵持不下，其間一名警員說：「冇用㗎有線！鬧交！」最終由警方傳媒聯絡隊員分開。

黃同年11月向警方投訴涉事警員「沒有禮貌」，警方事隔15個月才回覆，表示經審視後，投訴警察課認為「有足夠的可靠證據」支持，指控列為「獲證明屬實」，將對涉事人員採取適當紀律行動，個案已獲監警會審閱及同意。

黃向本報指結果屬預料之內，「成個情況有晒片、警員識別號碼，但仲要花超過一年時間調查比較慢囉」。他估計警方或覺得是小錯誤，「認咗都無所謂，動粗個啲比較嚴重啲就唔會咁易（成立）」。他亦曾就2019年6.9當日被警員揮棍打腰及在旺角遭警粗暴攔腰推撞作投訴，但均不成立。

他認為今次結果並非還他公道，「因為（公道）不嬲都喺自己度」。他又慨嘆，現時投訴警察大多不成立，「要提供晒片同警員資料先成立，對普通市民嚟講門檻高，其實會氣餒」。警方只在信中寫會採取適當紀律行動，但事實「都唔知點跟進，有咩紀律行動，連電話都冇，可能要打去問先知，但作為錯嘅一方係咪要主動交代調查同跟進？」

記協主席楊健興說：「今次投訴案情相當簡單，都要搞超過成年，充份反映投訴警員機制、程序係荒謬同可笑。」他又指，過去不少記者遭警員不禮貌對待，「有啲記者都費事投訴，好似今次花時間、精神，換嚟唔知（涉事）警員有咩懲罰」。

警方回覆稱接獲相關投訴後，投訴警察課已按既定程序，公平公正地完成該宗個案調查。投訴警察課不會評論個別案件。