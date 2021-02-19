【本報訊】李柱銘、黎智英等九名泛民人士被控以維園「流水式集會」為掩飾，前年8月18日非法組織和參與遊行，控方昨傳召處理集會的警司作供。警方事前評估，集會將造成公眾不便、堵塞交通之類情況，但危險程度低，活動預計和平。辯方指民陣估計有30萬人參加，超出維園容量近一倍，問警方有否想過出入口可能全遭堵塞，能否疏導人潮。警司聲稱根據實際經驗，市民到維園集會只會用東西兩邊入口，南北閘口不會堵塞。

控方昨傳召首名證人警司張永勤，前年8月他擔任北角警區指揮官，指派下屬評估涉案維園集會的風險。評估認為有6項危險因素，包括對公眾造成不便、與其他場地用途有衝突、噪音滋擾、若有事故可引致人踩人、群眾入場時阻塞交通、其他團體同場示威。

民陣料30萬人參與

根據評估，危險幾乎肯定會發生，但危險程度被評為低，除了有輕微擾亂外，活動預計和平，對公眾秩序沒有重大影響。張指由於集會主旨是針對警方，警察行動會影響集會人士情緒，為免衝突，現場會維持最低警力，警員亦獲提醒以容忍態度執勤，即使有示威者和平坐下阻路，合理情況下也應容忍。

警方情報顯示，雖然民陣不獲准舉辦維園往中環的遊行和遮打道集會，但仍會有數以萬計的人參加受禁活動。辯方問張有否評估遊行的風險，張解釋遊行是跨區活動，不是他的分區負責，由港島總區處理。法官胡雅文一度疑問，本案不是處理為何警方禁止遊行；辯方解釋，希望了解警方計劃如何疏散維園人群。警方稱會用潮水式人流管控，張解釋即是當場地人滿，先放人走便可放人進入。

張供稱維園可容納16萬人，辯方引述警方評估指，集會人士通常在活動開始前30分鐘才入場，而民陣預料有30萬人參加，是維園容量近兩倍。張則指集會是由中午去到深夜，雖然人潮高峯不知何時，但平均每小時是3萬人。

辯方追問，有否想過如果30萬人同時到場，如何實施潮水式流動，會否所有出入口都堵塞。張指根據經驗，市民到維園集會，只會用東邊和西邊入口，南北入口可供疏散，因此沒在南閘管制人潮。

辯方又問張，有否在維園外的高士威道派駐警員，協助市民離場。張說如果封路，會影響灣仔中環等地的交通，而根據經驗人群會佔據路面。辯方再問，民陣揚言會帶人到灣仔中環等地疏散，張有否嘗試與鄰近警區協調，張重申跨區遊行由總區負責。案件下周一在西九龍法院續審。

案件編號：DCCC536/20