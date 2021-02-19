教育局最新公佈約200多所學校下周一起全校復課，當中約半數為幼稚園。不過有幼稚園校長指出，局方限制全日班及上午班只可於上午上課，校方不能分流學生到下午，部份學校惟有安排逾百幼兒全擠於半天上課，以目前校舍的有限空間實難以保持社交距離，恐增播毒風險，斥當局的限制罔顧幼兒安全：「根本將小朋友『較飛』，博一次睇吓中唔中，將個波射去學校，（如果）有人真係確診，那間學校就慘」。

記者 羅惠儀、陳紫晴

教育局規定學校全體教職員必須定期接受武漢肺炎檢測，才可申請復課。局方昨表示，目前有200多所學校申請全校恢復半天面授課堂，當中一半以幼稚園為主，餘下為補習學校。大部份申請的生效日期為下周一（22日）；學校可在於復課日前提早三天申請，當局預計仍將會收到更多申請。

有大型辦學團體屬下全日制幼兒園教師向《蘋果》透露，其校以及各屬校曾向教局幼稚園及幼兒中心聯合辦事處查詢全面復課安排，對方覆稱只容許全校所有級別恢復半天面授課，但未能建議維持幼兒安全社交距離的具體措施；她擔心近百名幼兒全擠於上午上課，增加播毒風險：「原本先前復課，我們可以上、下午各有一半小朋友，每張長枱有隔板坐兩名學生，以維持社交距離；現在只容許半天上課，是每個班房30多名小朋友，其實更危險，就算全體教職員做檢測也無補於事。」

另有不願具名的校長指，其校若全面復課，上午班及全日班合共逾150名學生只能全部擠在上午上課。據她了解，不少學校及家長已打算下午以「託管」形式變相上全日班，她則不以為然，「並沒有解決（防疫）問題，小朋友都如常進食。」

她的學校暫維持三分一學生復課，各級別分組隔天上課：「全面復課根本回復未有疫情前狀況，教育局所批的學校容額，哪可做到現在要求最少一米的社交距離？現在只是多了隔板。這種全校復課（方案），完全沒可能做到先前K3復課的安排，有足夠空間維持社交距離。」她又指不少學校因空間所限未能添置額外書桌，「我肯定沒有學校會有雙倍的枱，既然分開不了小朋友，他們的互動一定多；取消茶點，但都需要飲水，小朋友一定脫口罩玩。」加上幼師與學生的活動遠較小學頻密，根本沒有額外人手看顧學生：「除非教育局放寬，容許上午班『分拆』部份（學生）下午上學，普遍幼稚園下午班會較少學生。」

她補充，現時業界最擔心誰先「中招」，因不少學生陸續從內地回港上學，就算教職員定期檢測亦徒然，直斥教育局做法欠邏輯。她不諱言，當其他幼稚園相繼全面復課，將令不少維持三分一學生面授的學校受壓：「家長一定覺得教師不肯做檢測，我們不抗拒做，問題是做了根本杜絕不了傳播風險——現在不是大公司復工，很輕率全面復課，是影響幼兒！」

耀基創藝幼稚園校長林玉萍則指，其上水分校全校復課，上午班與全日班合共近50個學生一如以往同時上學，在「非常時期」難維持指定社交距離，但校方已確保做足防疫措施：「學校可以做到（防疫）是有隔板，早會在禮堂則分級別；排隊則分小組，令距離隔遠些。而先前復課，課室通風、食茶點安排等，學校有經驗亦一直做足各項措施。」

林玉萍續指，就算當局容許上午及全日班學生分流到下午亦有難度：「一直返上午的學生亦難習慣轉往下午上課。」她預計有家長或抱觀望態度，未必立即讓子女復課，實際上學人數或較平常少。

教育局覆稱，幼稚園可安排上午及全日班個別級別學童，於上午回校上課不多於半天，下午班則可於下午回校上課不多於半天。如個別設全日班的幼稚園有合理原因需特別安排，可與該局商議。

旗下多達28間幼稚園及幼兒學校的救世軍覆稱，本月24日起安排不多於全校三分一學生回校上課不多於半天，並確保職員或學童之間相隔最少1.5米、座位設隔板等，同時提醒學童保持個人衞生並加強校園消毒；擁24間幼稚園及幼兒學校的保良局覆稱，各校將做好防疫措施以保障師生安全。協康會則稱，轄下兩所幼兒園及幼稚園在教職員同意下接受病毒檢測後，將由高班開始陸續恢復面授課堂。

醫生意見：頻密清潔桌面及玩具

家庭醫生鄭志文指，幼稚園全面復課難以維持指定社交距離，或增加播毒風險，關鍵在於幼兒難以控制：「太長時間沒上學，回到學校會容易喊，自然有口水鼻涕；又會自行脫口罩玩，他們很乖坐到一陣，很快便跟隔籬同學玩，學校是否有足夠人手看管？我覺得這點需要留心。」他建議學校須更頻密清潔枱面及玩具。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！