【本報訊】前年8.31太子站事件兩個月，市民在旺角一帶發起悼念活動，其間一名男學生被指用雙手推警員，早前就襲警罪受審。裁判官施祖堯昨裁決時指，被告稱無辜被撞失平衡下推了警員一下，若真如此，當時理應澄清而非逃跑，認為他的說法不合理，唯一合理解釋是他自知作出違法觸碰而逃跑，裁定他罪成，判監五星期。

家人聞判落淚

被告李冠霖（19歲，圖）被控前年10月31日，在旺角彌敦道襲擊警員龍柏勤。

辯方求情時透露，被告患有專注力不足及過度活躍症，對今次事件相當後悔，父母形容兒子「簡單樸實、低調乖巧」，惟因案件受壓，變得憂鬱寡言。施官判刑指，若判被告入更生或勞教中心等處所，拘留時間對於本案而言實屬太長，遂判短期監禁，被告家人聞判落淚。

施官表示，警員龍柏勤當日遭約百名圍觀叫囂的市民阻止進入公園，其間他感到左邊身被人推了一下，轉身便看見被告在他左後方一至兩米外逃走，雖然龍並無目擊誰推他及如何被推，但相信他能以身體感覺到。辯方質疑另一警員證供矛盾，警員在書面供詞指被告推龍的背部左邊近中間位置，庭上卻改稱背部左後方，施官認為辯方質疑是吹毛求疵。

對於被告辯稱有人從後撞到自己，導致他失平衡推了前面的人一下；當知道自己推了警員後，遂跑離現場。施官質疑，若他只是無辜被撞而推警員，即使受驚亦理應在場澄清或找證人，而非逃跑。

案件編號：WKCC887/20