天后御名軒一名36歲女知客昨日確診武漢肺炎，惟酒樓從未按衞生防護中心建議停業，一直照常營業，與過往有確診員工的食肆做法不同。更有員工稱確診知客已康復出院，並將會復工，酒樓從未因事件停業，但生意受到影響。

《蘋果》今早去到茶樓，發現茶樓照常營業，間中有食客出入，並無停業，與過往出現員工確診的食肆做法不同。酒樓亦跟隨政府放寬晚市堂食的限制，要求食客使用「安心出行」，亦有提供登記表予食客填寫資料。

酒樓經理方先生起初稱不願回應事件，及後承認酒樓從未停業，同事亦已康復。他指，受事件影響，「俾佢搞一搞」，酒樓生意有損失。另有員工透露，酒樓從未因有員工確診而停業，確診知客亦已經出院，今日復工。

衞生署：曾建議停業14日

衞生署回覆稱，該名患者已康復出院，衞生防護中心曾建議餐廳徹底消毒及停業14日。據了解，中心只是按慣例建議餐廳停業，但是否停業屬餐廳決定。

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