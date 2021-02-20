科學委員會昨開會，商討哪些群組適合接種昨日率先到港的科興疫苗，會後同意60歲以上長者適合接種科興，但衞生署凌晨卻突然出稿，鬼祟提到會議上認為在現階段的疫苗接種計劃下，接種武肺疫苗對有效預防病毒傳播的證據有限，且疫苗供應方面亦有限制，短期內未能達到群體保護。政府疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝今早在商台節目稱，不同藥廠的測試對象並非同一群人，亦不同地方或不同職業人士，故數值只可參考而不應「睇得好實，去話一個（疫苗）好過一個」。

曾浩輝說，在巴西的第三期臨床測試，不論輕微或嚴重個案，科興疫苗保護率都有約50.7%，但強調這並非唯一指標，例如在比較嚴重的個案，保護率就升至83.7%，對最嚴重個案的保護率更達近100%，認為科興疫苗針對嚴重個案的保護能力相對較高，認為60歲以上人士接種的好處大於壞處。

曾表示，他本人會視乎疫苗接種中心的方便程度，決定接種哪款疫苗，而長期病患者只要將病情控制得穩定，就可以接種。

料BioNTech下周到港 聶德權：相信每月都有疫苗到港

公務員事務局局長聶德權在同一節目時指，首批100萬劑科興疫苗昨日抵港，100萬劑復星BioNTech復必泰疫苗預料下星期較後時間亦會到港，他說相信將來每個月都有一批貨會到港，形容疫苗供應「穩陣」。

聶德權稱，市民在疫苗接種中心打針後，會立即取得實體針卡，亦可在政府推出的「智方便」流動應用程式上獲取電子針卡，記錄接種第一及第二劑疫苗的時間、地點、款式及批次號碼等資料，方便日後跟進。他估計優先接種群組市民在3月中之前可以到約1,500名參與協助接種的私家醫生診所接種，到診所接種則毋須網上預約，可直接向相關診所預約免費接種；而協助接種的私家醫生，亦要將疫苗接種的資料輸入到中央紀錄系統。

通關外遊取決於疫苗保護性抗體水平

問到接種疫苗後，本港會否可以通關，聶指電子針卡為日後出境或跨境行提供了一個基礎平台，但仍要「科學為本、實證為本」，科學委員會在開始接種後會否檢視是否可以放寬防疫措施，但通關或外遊的安排則要兩地雙方溝通，現時在國際社會上亦有討論，「唔係馬上會有答案」，要取決於疫苗保護性及抗體水平可以維持多久。但他指會很快與內地商討通關事宜，前提仍是香港疫情要穩定及能控制，如確診單位數或「清零」才有基礎商討，具體仍要視乎雙方意願，例如內地都要有措施防止外來輸入。

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