黃店食肆「火鍋撚」旺角分店被食環署指非法擴展營業範圍，因屢次違反《食物業規例》，被暫時吊銷牌照14天。

涉事食肆「火鍋撚」分店位於旺角染布房街5號閣樓14及15號鋪及地下部分，由今日（20日）至3月5日被勒令暫停營業。

食環署指，該店舖經營者因非法擴展營業範圍，去年6月及11月兩次被法庭定罪，共罰款6,000元，署方根據違例記分制記下持牌人30分，店鋪因此須停牌十四天。

食環署又指有關食肆持牌人亦因食物室不潔、沒有保持設備及用具清潔，以及非法擴展營業範圍，去年7月3次被法庭定罪，共罰款6,100元，因而被記下20分，店鋪去年9月已曾被暫時吊銷牌照7天。

「火鍋撚」在facebook專頁稱，旺角分店內部裝修，2月20日至3月5日暫停營業，中環及西環分店則正常營業。

荃灣「天祥餐廳小廚」同遭釘牌14日

另外，荃灣青龍頭村2號地下「天祥餐廳小廚」同樣因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，被食環署暫時吊銷牌照14天，由今日至3月5日須暫停營業。

食環署指有關店鋪經營者因上述違例事項，去年10月及11月兩次被法庭定罪，共罰款2,800元。署方亦根據違例記分制記下持牌人30分，店鋪因此須停牌14天。「天祥餐廳小廚」持牌人亦因在露天地方貯存及配製食物，去年7月兩次被法庭定罪，共罰款2,000元，因而被記下15分，店鋪去年11月被暫時吊銷牌照7天。

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