【本報訊】港府緊跟中方宣佈不承認BNO為有效旅遊證件後，觸發外界憂慮港人需在英國國籍及中國公民身份中二擇其一。立法會前主席曾鈺成昨出席港大一個關於《基本法》前路的研討會時表示，據內地《國籍法》第9條，中國公民「定居在外國」，才合資格申請退出中國籍，因而不認為中央會改變BNO持有人的永久居民身份和權利。

倡各界反思需否修《基本法》

曾鈺成指，BNO護照上列明，持有人是擁有有效的香港永久居民身份證，有權抵港，過往例子亦可見，即使持有外國護照亦不影響中國公民身份。他又引用《國籍法》第9條指，中國公民如合乎「定居在外國」資格，「可以經申請批准退出中國國籍」。因而綜合以上理據，目前看不到有任何合理理據指，BNO持有人會喪失中國公民身份，否則是違反《國籍法》及《基本法》。

曾鈺成又提到，明白港人不願意修改《基本法》，但他指現時香港大環境已變，各界應反思是否有需要修改《基本法》，惟有關修改程度不能與中國對港管治有衝突，並指出有關修改幅度不能更改香港一國兩制。

出席同一研討會的基本法委員會委員陳弘毅補充指，1996年人大常委會就《國籍法》如何在港實施已作解釋，不認為現時中央會改變方針，惟即使中央改變方針，亦應已考慮到港人權益。

研討會上亦有討論到國安法對香港的改變。曾鈺成認為國安法是針對四種行為，包括影響政權穩定的行為，如提倡獨立、利用立法會議員權利推翻政權等行為，惟不應取代23條立法。至於對政改看法，曾表示香港現時面對的問題，不在於如何推進政改，而是如何保持現狀。