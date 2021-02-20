香港電台繼早前一宗髮型師確診個案後，今再有一名助理編導確診，港台電視大廈或將納入強制檢測名單，現時大廈外已見檢測車。有港台員工透露，因擔憂大樓被突襲圍封令電視台「無嘢播」，部份員工已被要求在大樓內過夜和工作。

員工斥管理層無對策 3直播節目暫停

據了解，港台廣播道電視大廈所有員工須在本月22日前進行強制檢測。有港台員工向《蘋果》透露，暫時未知電視大樓是否可如常出入，但有上級擔心一旦大樓被政府突襲圍封，會令電視台「無嘢播」，已要求部份員工在大樓內過夜和工作，「當打風更咁」，直到有同事取得陰性結果才會有人接更。他斥，疫情已持續逾年，不明白管方為何在遇到同事確診時，仍沒有適當對策。

從現場所見，電視大廈外已有檢測車。

此外，因應事件及港台員工須接受強制檢測，港台今明兩日共3個電視直播節目須暫停播放，包括《周末8點半》、《城市論壇》及《體壇無極限》，其餘節目則維持正常。

上周三最後上班 未與確診髮型師接觸

據報道，港台一名24歲男助理編導確診，個案編號為10846，居住於上水名都羅馬閣，上星期日（14日）發病，最後上班日為2月10日。在昨日（19日）的疫情記者會上，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該男編導初步確診，他雖曾到化妝間領取外景服裝，惟其傳染期並未與港台之前確診的髮型師重叠，並且兩人沒有密切接觸。他亦預告，由於同公司有兩宗個案，如最終確診將會向港台員工發出強制檢測令。

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