早在董建華年代已被港府、建制派視為眼中釘的香港電台，終究逃不過被政權重手整治的厄運。今次港府大動作「亂棍打死港台」，梁家榮人頭落地，利君雅勢被清算，連同港府一連串動作，很可能是特首林鄭月娥在刀光劍影的特首選戰向北京示忠自保的手段。

林鄭於上月27日向國家主席習近平視像述職後僅兩日，港府就突襲式推出電話卡實名制，而電話卡實名制與港台問題，都是商務及經濟發展局局長邱騰華主理。

邱騰華與林鄭親信勞工及福利局局長羅致光、林鄭愛將公務員事務局局長聶德權三人，在官場有「小行會（行政會議）」之稱；羅致光與林鄭的合拍和親密程度，人所共知。而與林鄭一樣當過社署署長，又與邱騰華一樣當過新聞處處長的聶德權，經歷去年4.22官場地震後仍保得住烏紗，代價就是要執行硬任務公務員宣誓。

與此同時，接種國產疫苗是愛國指標、另類信任公投，林鄭把統籌接種疫苗此等大事，交由政策範疇只涉及公務員的聶德權負責，而非特區第二號人物、政務司司長張建宗，或者相關範疇的食衞局局長陳肇始負責。

特首選舉已入前哨戰 林鄭「博表現」

有政圈中人謂，早前建制陣營內已就下任特首如何產生拗得面紅耳熱，反映特首選戰已進入前哨戰。而由林鄭述職到下月北京舉行人大政協兩會，中間只有個多月時間，林鄭為求在兩會期間拿出見得人的成績表，於是在這個多月內，無論抗疫和整頓香港電台、通識殺科及公務員宣誓，都連番下重手，身為「小行會」的成員，自然成為紅色先鋒。

亦有分析認為，林鄭下月兩會可拿梁家榮「人頭」上京向習交代，行情暫時仍看高一線，一將功成萬骨枯，「小行會」中人也有機會借勢翻身，不讓近日被吹棒上天的鄧炳強等紀律部隊頭頭獨領風騷。

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