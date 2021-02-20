藝人張栢芝2018年誕下第3名兒子，其父親身份一直成謎，《壹週刊》因一度公開張栢芝幼子的出世紙內容作報道，被警方落案起訴，控以「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」，案件下周一（22日）提堂。翻查當時報道，多家傳媒均鉅細無遺報道張栢芝三子的出世紙內容，《蘋果》向警方查詢有沒有其他傳媒被提控，警方以案件調查中，無正面回應。

多家傳媒引述張栢芝幼子報道 警拒回應有否違私隱條例

《壹週刊》報道張栢芝三子的出世紙內容後，目前報道已下架。不過翻查互聯網，於2019年1月28日有多家傳媒均引述「有傳媒報道」，把張栢芝三子的中文全名、英文名、出生日期甚至出生的醫院報道，有傳媒以設計圖片合成張栢芝三子的資料和出世紙圖像作報道。

《蘋果》就此向警方查詢，有沒有其他傳媒亦被提控，以及報道會否違反《私隱條例》。警方表示相關案件仍在調查中，又強調不論涉案人的身份或背景，都會一視同仁執法和作出適當的跟進行動。

警方東九龍總區重案組今年1月下旬以法庭傳票形式檢控一名47歲本地男子及兩間公司「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪，及以法庭傳票形式檢控一名40歲本地男子「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。其中一人是《壹週刊》副社長暨總編輯麥景慶，另一人是該雜誌記者。案件下周一（22日）在觀塘裁判法院提堂。

個人資料私隱專員公署早前指由於案件已進入司法程序不宜評論。根據《個人資料（私隱）條例》，披露未經資料使用者同意而取得的個人資料屬罪行，一經定罪，可處罰款100萬元及監禁5年。

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