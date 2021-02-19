各項防疫措施持續打擊本地實體經濟，在困境下，不少人期望月底公佈的《財政預算案》會帶來好消息，惟財政司司長陳茂波上月卻公開「呻窮」，稱儲備減少財赤增加，放風要加稅或徵收新稅。但《蘋果》翻查金管局數字後發現，全球儲備第八位的香港政府，實際有逾2萬億元儲備有動用空間，財政相當穩健。有經濟學者指出，港府將過去10多年累積盈餘隱藏在不同賬戶，有守財奴之嫌，籲當局應還富於民。

武漢肺炎疫情持續，港府一再延長限聚令並禁止晚市堂食，令多個行業百上加斤，失業率攀升至6.6%為161年來新高。面對前所未見的困境，負責制訂政府《財政預算案》的財政司司長陳茂波，在上月出席港台節目《眾言堂》時，竟然「呻窮」為政府不作為鋪路，稱過去一年因推出「防疫抗疫基金」，令財政儲備由1萬多億減少至8,000多億，同時預期財赤亦會加劇。其後他又在網誌中寫到，「有市民」建議縮減「派糖」措施，甚至上調稅率及開徵新稅項。

究竟香港政府是否面臨財困呢？據金管局數據，截至2020年12月31日，香港政府外匯基金資產共有4.5萬億港元，當中貨幣基礎及銀行結餘等款項佔總數逾5成。餘下3筆主要款項，分別為8,818億元「財政儲備存款」，即陳茂波所指的「政府財政儲備」；3,424億元「香港特別行政區政府基金及法定組織存款」，包括490億元「研究基金」、153億元「關愛基金」等；8,524億元的外匯基金「累計盈餘」，亦即是過去多年來外匯基金投資的累計收益。3筆款項共值約20,767億元，以2018/19年度實際政府開支為5,377億元計算，足夠政府營運3.8年。

4萬多億元是甚麼概念呢？據世界銀行統計，以2019年全球財政儲備計算，香港排名第八，是德國的1.96倍，法國的2.33倍，亦是英國的2.54倍；若把人口因素計算在內，香港人均儲備為58,788美元，全球第二，僅次於瑞士的99,705美元，排名第3則為新加坡的50,052美元。換言之，香港實為全球財政儲備最充裕的城市。

「你話無舊年咁穩健，同意嘅，舊年前年、過去嗰10幾年，太穩健太保守啦，而家冇以前咁穩健，唔代表唔健康唔正常。」美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，外匯基金相當部份用於聯繫匯率是毋須爭議，但政府基金及外匯基金累計盈餘亦應算作儲備一部份，「等於係你有好幾個銀行戶口，只係你放咗落定期，但都係你啲錢。」

徐家健指過去10多年來庫房「水浸」，於是政府運用財技，抽取盈餘成立多個不同基金，名義上是有特定用途，但在特殊情況下，應該靈活運用以解燃眉之急，「好似『研究基金』舊年多咗200億，你要研究啲咩？要研究幾耐？唔使研究你都知個失業率去到咁高。」他重申「儲備越多越好」並非錯誤，但即使無公共財政的理論亦應明白「應使則使」的道理，認為政府理財方針有守財奴之嫌，「你儲埋咁多，就係預咗呢啲所謂百年一遇嘅危機，你咪要動用之前儲落嘅錢去幫個社會囉。」

擁有特許財經分析師資格的民主黨經濟政策發言人袁海文，看過金管局外匯基金的賬目後亦表示，就算累計盈餘裏減去部份用作穩定貨幣，亦有適當動用的空間，「 而家個特別之處就係，實體經濟唔好，但整體股票投資市場係幾好吖嘛，呢個係一個適合timing（時機）一次性攞出嚟」，亦可以制訂條件如多長時間不可再次取款，「而唔係限死你總之點都唔攞得」，提倡全民派錢，並反對在有大量儲備時加稅或徵收新稅項。根據金管局資料，過去一年外匯基金累計盈餘增加1,037億元。

袁海文又認為，政府財政儲備能應付一年經常性開支約5,000多億元已相當足夠，若以陳茂波所指的8,818億元「財政儲備存款」去計算，即還有約3,000億元可以動用，而現時「財政儲備存款」裏就有一筆總值2,245億元的「未來基金」，當年成立時就表明如遇緊急情況可以提取使用，「佢動用未來基金，最近其實就係救國泰……國泰都可以救，點解好多都係好有財政困難嘅企業又唔去幫佢哋呢？」

「未來基金」於前財政司司長曾俊華任內設立，將當時賣地收入所得的「土地基金」撥作長遠投資，規定除非遇上緊急情況，否則不可在2025年12月31日前提取。《蘋果》曾就「未來基金」中緊急情況的定義、會否用於抗疫等查詢財經及庫務局，但局方未有正面回應，只是重申現時財政儲備已包含「未來基金」。

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