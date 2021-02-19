【本報訊】政府前晚新增五幢大廈納入強制檢測名單，包括秀茂坪邨秀程樓，昨日不少秀程樓居民得悉居所納入強檢十分擔心，批評未見當局有告示提醒居民檢測，有居民看完電視新聞才知強檢消息，感覺當局安排混亂兒戲，「佢哋做嘅嘢令我哋都冇晒信心囉！」

指所作所為令人信心盡失

前晚新增五幢強檢大廈分別是觀塘秀茂坪邨秀程樓、沙田小瀝源路綠怡雅苑第1座、大埔88廣場、元朗日新大廈和深水埗崇德樓。其中秀茂坪邨秀程樓一名54歲老人院護理員年初一（12日）發病，前日確診，當局昨下午於茂坪邨秀景樓對出籃球場設流動採樣站，供秀程樓居民及工作人員檢測。

秀程樓居民蔡先生指，直至昨日下午亦未見有告示通知居民強檢，大表不滿，「又唔講，當眼處又冇貼告示，我點知」。

蔡先生稱前日已見穿全套保護衣人士於升降機大堂等位置消毒，「我好驚突然間嚟封樓，始終我一家大細，我屋企又唔係好大，唔似住豪宅區嘅可以有後備儲糧，未雨綢繆」。蔡先生坦言對強檢沒有信心，「所有市民困喺一個黑箱入面，呢兩年佢哋做嘅事令人失去信心」。

另一名居民李小姐亦認為通知欠清晰，「噚日唔問都唔知要檢測」，她其後再通知家人。對於有化驗所檢測結果呈假陽性，李小姐坦言做法兒戲，令人欠信心。