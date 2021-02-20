包括指他出任網台節目主持及演講期間，意圖引起市民憎恨藐視中港政府。 案件本月2日西九龍裁判法院提堂，控方指警方仍需時調查，要求押後案件。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至5月10日再訊，拒絕其保釋申請。

被送往荔枝角收押所的傑斯，因有血壓低問題，要留在醫院單人房接受醫生檢查。其網台同事今日往探望傑斯，稱他甫見到熟人即激動落淚，表示十分掛念。傑斯仍留院，每天均獨自一人，只有洗澡時才有機會「見人」。他稱盡力保持生活有規律，惟可能受情緒影響，睡得不好。對話期間，傑斯不斷流淚，離開時還切切叮囑：「唔好淨係嚟一次，唔好唔記得我！」

聲言期望「林鄭死全家族」亦屬罪名

原名尹耀昇的D100網台主持傑斯，去年網上發起眾籌，及後遭警方國安處以洗黑錢及資助分裂國家等罪名拘捕，一度獲准保釋候查。其後國安處再拘捕傑斯，指他擔任網台節目主持及演講期間，意圖引起市民憎恨藐視中國政府或港府，被控4項作出具煽動意圖的作為罪，申請保釋被拒，還柙至5月候訊。

據知，控方指控圍繞傑斯的網上言論，包括聲言期望「林鄭死全家族」及對共產黨作出不當批評。目前傑斯被囚荔枝角收押所，因有血壓低問題，須留在醫院單人房。其網台同事CoCo與鍾禮謙今早往探望傑斯，由早上10時半一直等到下午2時放獲「放行」與傑斯見面。CoCo在社交媒體文稱：「望住一個又一個比我哋遲嚟嘅訪客探完，不經不覺先發現⋯原來淨係得返我哋未探。」

她指，探訪室臨近清場，「特別安排」到1號窗口探訪。傑斯甫見兩人即十分激動，「好似細路仔喊晒口咁話好掛住我哋，喊完一輪先開口講嘢。」她指傑斯仍然留院，每天洗澡時才可到「大棚」見其他人聊幾句，所幸精神不錯。他指暫未知隔離後會被送到哪裏收押，CoCo稱：「佢估計一定唔會去快必嗰度。」又指見過胡志偉背影一次。

望輯錄與囡囡獄中往來書信成書

傑斯稱醫院內無事可做，親友送來的書很快已讀完，希望保持每日嘅生活規律，堅持早晚做運動及祈禱。他稱可能受情緒影響，一直睡得不好，但仍「瞓得安樂」，因為心中無愧。他又指計劃寫書，其中一個方向是寫「囡囡家書」，將獄中與囡囡往來書信輯錄成書，另一想法是寫一本與獄中生活無關的小說。

臨別前，傑斯不斷追問大家「有冇掛住佢」、「唔好唔記得我」，CoCo寫道：「我有幫你哋同佢（傑斯）講，你哋都好掛住佢！佢想同自己友講，最緊要！自覺！自省！咁樣佢嘅遇到嘅一切就值得！不要忘記！記得堅持！」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專