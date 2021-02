女性性暴力問題一直惹人關注,現時女性外出,仍然隨時身陷偷拍危機,其中包括人流密集的油尖旺區。有機構調查走訪區內30個不同地方,發現近半均為「偷拍熱點」,其中旺角商場T.O.P This is Our Place評分最差,其透明玻璃設計圍欄及扶手電梯增加女性走光風險。港鐵站方面,最危險的為旺角站,月台座位及幕門亦是高危位置。西九文化區轄下的戲曲中心亦屬「黑點」之一。

關注婦女性暴力協會與油尖旺區議會婦女事務工作小組合辦一項有關油尖旺區偷拍問題及應對方法的研究。調查邀請9位區內居住或工作的女性擔任考察員,並走訪區內30個地方或設施,評比不同地方的偷拍風險,發現當中有14個為高危偷拍熱點,包括有6個購物商場、5個鐵路車站、2個康樂設施以及1個行人天橋。

旺角商場T.O.P評分最差 奧海城排名第二

調查當中,評分最差的為旺角商場T.O.P This is Our Place,擔憂程度5分滿分當中有多達4.22分。關注婦女性暴力協會研究主任邱志衡指,該商場樓底較矮,故規劃者使用大量透明玻璃提升空間感,加上商場的扶手電梯「靠得好埋」,「我哋去試搭嘅時候,都發現有機會睇到女性嘅裙底同衣領」,加上場內較暗,亦增加偷拍風險。另外,奧海城二期/三期評分為第二差,擔憂程度有4.17分;尖沙咀的海港城(3.67分)、The ONE(3.5分)、油麻地的現時點(3.5分)、旺角朗豪坊(3.33分)亦有上榜。

車站方面以旺角站最高危,擔憂程度亦有3.67分。邱志衡指,偷拍者容易使用月台幕門進行偷拍,亦有部份車站的大堂可望向月台的座椅,變相增加女性被偷拍衣領的機會。港鐵站內的扶手電梯旁有不少幕牆,令女性難以察覺偷拍者的存在,而由於旺角站為轉車樞紐之一,人流較多,部份樓梯亦較斜,成為偷拍熱點。其餘上榜車站為柯士甸站(3.5分)、太子站(3.44分)、油麻地站(3.33分)以及佐敦站(3.33分)。

其餘上榜設施,包括亞皆老街/旺角東站行人天橋,擔憂指數有3.89分,行樓梯的女性亦有被偷拍的可能。康樂設施中,麥花臣遊樂場評分較差,有3.33分,女士在看台休息時亦要承受偷拍風險。政府設施亦榜上有名,西九文化區轄下的戲曲中心亦有3.17分,考察員認為有部份位置令女性坐下時會被偷拍裙底,中心內的玻璃圍欄或幕牆亦會令偷拍者有機可乘。

18區性暴力個案油尖旺佔兩成

邱志衡指,近年影像性暴力問題日益嚴重,根據警方數字顯示,由2015年至2019年,每年平均接案有300宗,當中大多以手提電話犯案。18區的性暴力個案中,油尖旺區佔近兩成,或因區內人流較多有關。

協會總幹事王秀容建議,設施配置方面,商場或車站應減少使用透明玻璃,善用磨砂或鏡面貼紙,亦應減少使用垂直式圍欄,或在偷拍黑點增加阻擋物。她續指,管理者可設置更顯眼的閉路電視,並加強人手巡邏,「我哋試過去拎住手機扮偷拍咁,啲看更都完全無反應」。不同地方的座椅應調較合適角度以防偷拍,亦應張貼海報及標語。

政府方面,王秀容指,政府應成立專集部門或工作小組,訂立有關的建築指引,以免各設施的建築物料不一。此外,現行法例並未有針對偷拍行為設立特定罪行,即使偷拍者仍可被檢控其他罪行,如遊蕩及公眾地方來擾亂秩序,但防嚇性仍然不足,促請政府應由法例著手處理。

