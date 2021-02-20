100萬劑科興疫苗昨（19日）率先到港，科學委員會同日開會，同意60歲以上長者適合接種科興，惟衞生署凌晨突出稿，鬼祟承認會議指疫苗短期內不能達至群體保護。身為政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌，今晨出席商台節目時表示，接種疫苗主要是減低有徵狀的風險，並非防止感染武漢肺炎，惟接種後病情相較輕微。

許樹昌指，接種疫苗並非為了防止感染武肺，主要是減輕染病後的病徵，暫時仍未知接種後抗體能維持多長時間，亦難完全保證接種者不受感染。但他強調，接種疫苗可減少併發症，並能使社區感染下降。他又舉例指，以色列不少民眾接種後，確診數字出現明顯下跌，認為是疫苗發揮效用。

許樹昌指BioNTech接種準則較科興寬鬆 孕婦等可接種

許樹昌強調，健康情況較差的長者不應接種任何疫苗。他又提到，因數據不足，不建議孕婦、餵哺母乳者、吉巴氏症患者或嚴重疾病人士接種科興疫苗，反而BioNTech疫苗的接種準則相對寬鬆，上述人士或可考慮。

被問到審批科興疫苗有否受壓，許樹昌未正面回應，指相關委員會首次開會時，12名專家一起批判並提出多條問題，科興幾日後提交第三期臨床數據及少量長者數據，顯示其整體安全是可以接受。

衛生防護中心總監林文健亦表示，希望疫苗接種能成為控制疫情的關鍵轉捩點，若有較高接種率可產生保護作用，呼籲市民踴躍接種。

無源頭比例仍偏高 觀望一兩周方可考慮鬆綁

對於近日疫情發展，許樹昌認為，雖然確診數字徘徊在低雙位數，惟不明源頭個案比例仍然偏高，社區或存在隱形傳播鏈。他指出，農曆新年假期剛結束，需觀望一、兩星期，看確診數字有否反彈，若數目持續下跌方可考慮進一步放寬防疫措施。

許：短時間有大批人接種或可放寬防疫措施

許樹昌又表示，若社區大部份人士均在短時間內接種疫苗，帶有抗體，相信可以逐漸放鬆措施，不過戴口罩、洗手及其他社交距離措施仍須維持一段長時間。他指，若7成以上市民接種並產生抗體，便會出現群體保護效應，確診個案自然減低，期望年底或之前能夠達成。

林文健則指出，近期武肺確診數字雖維持低水平，但仍擔心情況反覆，而且過去兩周仍有約4成不明源頭個案，加上疫情或有滯後，呼籲市民保持謹慎。他表示，中心現時目標是於24小時內完成個案的追蹤工作，認為香港社會的自由流動性較大，抗疫仍有一定難度，但感覺到市民的配合度日漸提高，感謝市民包容及政府部門的配合。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！