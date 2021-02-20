英國內政部日前延長特許入境許可（Leave Outside the Rules，LOTR）的入境期限至下月底。前英國駐港總領事館職員鄭文傑成立的英國港僑協會，收到部份以LOTR赴英的草根階層港人反映，收入不足以一次過支付BNO簽證及相關費用的問題，協會遂建議英國當局容許分期繳費。

英國港僑協會日前已去信英國內政部反映有關問題，協會今日再透過社交網文發文，指7,000名以LOTR入境英國的港人中，有個案因緊急危難、需日夜工作、兼養年幼，而未能一筆過支付簽證費及相關費用。

協會建議英國當局行使酌情權，體恤部份清寒及危難家庭，在不影響社會資源下，考量更彈性的收費方式，例如分期付款，同時按個案嚴格審查，以杜絕濫用機制的可能。

據報現時申請5年期的BNO居留簽證費每人約2,700港元、移民醫療附加費為成人5年簽證為3.3萬港元，申請居英簽證人士亦要有可維持在英生活的財力證明，單身成人要有約2.1萬港元，至於在英國進行結核病測試約2,300港元。

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