【本報訊】前年11月理大圍城，警方連續13日與留守校園的示威者爆發大規模衝突，其間警方大肆拘控欲前往校園營救的市民，逾二百名營救者因而被控暴動等罪，惟警方未曾起訴圍困校內人士。警方首次起訴理大內人士暴動，昨凌晨拘捕12人，指控他們於警方首天封鎖理大時在校內參與暴動，翌日循科學館嘗試突圍警方防線時，遭警員發現被捕。12人昨被押解至西九龍法院提堂，除其中一名聲稱事發時擔任救護員的被告外，其餘被告均須還柙。有被告於犯人欄內禁不住哭泣。

控方申請將案件押後再訊，屆時會將案件轉介至區域法院處理，並反對辯方的保釋申請。最終被告郭志帆是唯一一名獲准保釋候訊的被告，他須交出五萬元擔保金、不得離港、晚上9時至翌早6時宵禁、每周須向警署報到。

另有四人已離港

據了解，有閉路電視拍攝到部份被告在校園內出現，亦有人嘗試於科學館匿藏及棄置身上裝備。其後警方到場拘捕17人，其中12人昨被帶上庭應訊，另有一人經已被檢控其他罪行，不排除將來會加控，餘下四人已離港。

前年11月11日有示威者為避開警方追捕走進理大，其後警方多次警告示威者不得進入理大，不肯離開的人士則涉嫌干犯暴動罪，並向校內發射催淚彈及布袋彈，之後數天示威者於紅磡站天橋及學校附近與警方對峙。至11月17日警方正式封鎖校院，翌日大批市民響應網上號召試圖營救被困者，最終數以百計市民被捕。留守校園的示威者稍後陸續離開，校園終在29日解封，當日校長滕錦光表示，留守理大的46名理大學生，先前離開校園時已由警方登記個人資料。

本案九男三女被告年齡介乎16歲至30歲，依次為餐廳經理郭添明（20歲）、汽車美容技師嚴家朗（28歲）、中大生許寧軒（20歲）、羅姓學生（16歲）、女學生李嘉希（19歲）、女學生馬嘉惠（27歲）、陳姓女學生（17歲）、醫院醫護助理陳俊邦（21歲）、學生鍾泯浚（30歲）、無業男郭志帆（24歲）、地盤工人袁太林（21歲）及學生李日朗（21歲）。

其中嚴家朗、許寧軒、李嘉希、馬嘉惠、鍾泯浚及郭志帆被控前年11月17日在理大與不知名人士參與暴動。另外所有被告均被控同月18日在暢運道及科學館道香港理工大學一帶與不知名人士參與暴動；而鍾泯浚及郭志帆則再被控一項無牌管有無線電通訊器具罪，指他們同日在科學館地下電梯大堂內管有無牌對講機。

案件編號：KCCC519-530/21