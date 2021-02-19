【本報訊】教育局最新公佈約200多所學校下周一起可全面復課，當中約半數為幼稚園。不過有幼稚園校長指出，局方限制全日班及上午班只可於上午上課，校方不能分流部份幼兒到下午，部份學校惟有安排逾百幼兒全擠於上午上課，以目前校舍的有限空間實難以保持社交距離，恐增播毒風險，罔顧幼兒安全：「根本將小朋友『較飛』，博一次睇吓中唔中，將個波射去學校，（如果）有人真係確診，間學校就慘。」

「全體職員檢測都冇用」

教育局規定學校全體教職員必須定期接受武漢肺炎檢測，才可申請復課。當局昨日表示，目前有200多所學校申請全校恢復半天面授課堂，當中一半以幼稚園為主，餘下為補習學校，大部份申請的生效日期為下周一（22日）。

有大型辦學團體屬下全日制幼兒園教師擔心，逾百名幼兒全擠於上午上課，增加播毒風險：「原本先前復課，我哋可以上、下午各有一半小朋友，每張長枱有隔板坐兩名學生，以維持社交距離。𠵱家只容許半天上課，是每個班房三十多名小朋友，其實更危險，就算全體教職員做檢測也無補於事。」

另有不願具名的校長指，若全面復課，上午班及全日班學生合共近二百人只能全部擠在上午上課。她的學校暫維持三分一學生復課，各級別分組隔天上課。她表示業界最擔心誰先「中招」，因不少學生陸續從內地回港上學，就算教職員定時檢測亦徒然。她不諱言，當其他幼稚園相繼全面復課，將令不少堅持只安排三分一學生面授的學校受壓：「家長一定覺得教師唔肯做檢測，我哋唔抗拒做，問題係做咗根本杜絕唔到傳播風險——𠵱家不是大公司復工，好輕率全面復課，係影響幼兒！」

教育局稱，幼稚園可安排上午及全日班個別級別學童，於上午回校上課不多於半天，下午班則可下午回校上課不多於半天。如個別設全日班的幼稚園有合理原因需特別安排，可與局方商議。

家庭醫生鄭志文指出，幼稚園全面復課難以維持指定社交距離，或增加播毒風險，關鍵在於幼兒難以控制：「太長時間冇返學，返到學校會容易喊，自然有口水鼻涕，又會自行除口罩玩，佢哋好乖坐到一陣，好快就同隔離同學玩，學校係咪有足夠人手看管？我覺得需要留心。」他建議學校須更頻密清潔枱面及玩具。