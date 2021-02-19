【本報訊】前年10月1日多區有示威活動，九名男女被控在黃大仙鳳德道參與非法集結。裁判官黃士翔早前裁定其中八人的控罪表證不成立，唯獨當日被搜出身藏溪錢的女護士表證成立。黃官昨裁定女護士亦脫罪，指當日黃大仙區多處均有集結，即使女護士穿黑衣褲、戴口罩及藏有溪錢，但沒證據證明她在控罪所指稱的鳳德道參與集結。惟對於辯方質疑警員證人互相抄襲證供，黃官不同意，指他們的職業相同，證供中使用類似字眼亦不出奇。

女護士被告李咏梅（29歲）被指當日在黃大仙鳳德道及盈鳳里犯案。同案的工程師高子晉（25歲）、學生甄健輝（22歲）、公關許忻陽（25歲）、女教學助理羅妙霏（24歲）、學生林坤煒（22歲）、學生鍾孝庭（19歲），及分別15歲及14歲的男學生，早前則被裁定控罪表證不成立。

官指總警司無出庭 沒證據證明

黃官先解釋八名被告控罪表證不成立的原因，指當日示威者從上址四散逃跑後，其中一批人向龍翔道方向的小徑跑走，其後又有一批人沿小徑跑回盈鳳里。警員早前供稱，就在當時制服跑出的十多人，包括該八名被告。

黃官認為，沒證據顯示上述兩批示威者是同一批人，警員亦稱不肯定。影片顯示兩批人出現的時間相差十多秒，並非一段短時間；而且第二批人士當中，有一名灰衣男子，但他沒出現在第一批人當中。因此，雖然該八名被告都穿黑衣、戴口罩及防毒面具，但沒證據證明他們曾參與鳳德道及盈鳳里的非法集結。

至於李咏梅，黃官指她在鳳德道外的小巴站被截獲，位置與其他被告不同，再加上她身穿黑衣褲及藏有溪錢，故裁定其控罪表證成立。惟黃官認為，截獲李的總警司沒出庭作供，無從得知李遭截停前做了甚麼，故不能排除她也是從小徑跑出的第二批人士之一，最終裁定她脫罪。

案件編號：WKCC3817/19