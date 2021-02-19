【本報訊】檢討報告指控港台未有主動與「太上皇」顧問委員會溝通，接收有關編輯方針等意見。主席林大輝出席記者會時認同報告指控，指稱港台未有按《香港電台約章》規定主動向顧委會徵求意見，致其角色一直「被削弱」。惟翻查約章，相關章節並未有記載上述要求，僅指廣播處長可徵求顧委會意見，如不採納建議須解釋原因。

《約章》無列明

香港電台顧問委員會2010年8月由政府成立，職責為向廣播處長提供編輯方針、節目標準及服務表現評估等意見，並會聽取有關港台節目的投訴和公眾意見調查報告。顧委會主席須由非政府人員擔任，其中廣播處長為當然成員，其餘成員亦須包括具備傳媒專業知識的人士。

顧委會主席林大輝昨對報告針對港台的批評大表認同，指稱上任半年以來多次與港台開會討論如何改善服務，但過去一直要求港台提供投訴數字，包括成立或不成立的個案、處理投訴的過程等，「但根本係搵唔到資料出嚟，亦都冇好正式嘅報告或渠道話畀我聽」，港台亦從未按規定主動向顧委會徵求意見，認為其角色一直被削弱。

上任顧委會主席陳建強曾表示與廣播處長梁家榮合作無間，為何他上任後角色突然「被削弱」？林大輝推說不評論過去顧委會的工作，但匿名引述「不少資深顧委會成員」均認為與港台的合作仍有改善空間，期望新上任的處長可加強雙方合作。

本報翻查《香港電台約章》，有關顧委會的章節未有列明港台管理層必須主動向顧委會徵詢意見，僅規定顧委會須與港台管方定期溝通，但不會介入港台日常運作及人事調動。約章更列明顧委會只屬諮詢組織，無行政實權，港台的編輯決定全由廣播處長負責。