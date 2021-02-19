【本報訊】港府近年大力吹噓大灣區前景，鼓勵港人投資大灣區，過去兩年駐粵辦收到近百宗港人投資內地房地產投訴，有港人年前到惠州買舖投資，誤信發展商提供六年租金保證、回報率高達33%的糖衣陷阱，以140萬元血汗積蓄投資買舖，豈料保證期限過後商場已荒廢，積蓄凍過水，她哭訴信錯政府，「成日叫人返大灣區投資，最終我啲血汗錢去晒騙徒手上」。

52歲銷售員陳小姐指辛苦多年儲下逾百萬元，打算留作退休生活費。2014年，當時內地發展商「京華地產」在港舉行展銷會，推銷惠州項目「京華．購物廣場」，聲稱提供「六年穩定收益回報率高達33%」，更有國美電器、Starbucks、Nike等品牌進駐。她的一名內地友人與親戚購入該商場四個舖位，令她大為心動，「百幾萬喺香港連一個車位都買唔到，而且買舖嘅維修成本冇住宅咁高」。

發展商職員失聯

陳小姐其後不理丈夫反對，以160多萬元人民幣（約190萬港元）購下一個面積56平方米的地下向內街舖位，發展商承諾六年租金保證，扣除首四年租金保證，實付116萬人民幣（約140萬港元）。她指前年2月，發展商改為每月向業主支付租金，當時每月收7,252元人民幣，去年1月起加至8,461元，截至去年10月底租約期滿，她實收租金共16.4萬元人民幣（約19.7萬港元），憶述當時「梗係開心啦」。

可是前年12月，她發現商場改裝，「將幾個舖位間成一間大舖」，她與友人向發展商查詢續約事宜，對方着她自行與租戶商討，獲商戶回覆「唔需要咁大間舖」。職員其後承諾去年10月租約屆滿前商討續約，惟其後對方又以十．一長假等理由拖延，最終去年11月商戶遷出，她要求發展商還原舖位。

陳小姐指出，該商場有240名業主，其中一成是港人，眾人去年起開始聯絡，有內地業主發現商場11月初開始清拆工程，將商場一樓的電力及通風系統拆走，至11月底所有商戶更遷出，整個商場如同廢墟。她指，疫情下無法回內地追究，發展商職員更「潛水」失聯。

事件中扣除已收的20萬港元租金，她有120萬港元積蓄付諸流水，她指疫情下每月只有5,000元收入，擔心積蓄無法討回，經常以淚洗面及失眠，哭訴信錯政府，「成日叫人返大灣區投資，最終我啲血汗錢去晒騙徒手上」。駐粵辦指，2019年及2020年分別接獲50宗及41宗港人就內地房地產的投訴，較2016年的11宗急增四倍。

近年發生多宗港人投資大灣區物業中伏事件，去年11月40名投資惠州房地產的港人先到中聯辦，再拉「大灣區返租大騙局 港人中招血本無歸」等橫額到政總請願，事件涉及150港人，涉款4,500萬元。