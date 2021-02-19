本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港第四波武漢肺炎疫情雖然放緩，然而昨日（19日）仍有13宗本地個案，數字再輕微回升至雙位數。當中12宗屬本地個案，源頭未明個案更多達8宗。8宗源頭不明個案，3人在食肆工作，另1名安老院舍護理員確診。

昨日衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，約有10多宗初步確診個案，當中4宗源頭未明，其中1名為香港電台電視部的助理編導，未能確定與早前另一位確診化妝師相關，今日確診後，港台電視大樓及教育電視大樓員工或需強制檢測。其餘3宗源頭不明個案，分別為葵涌1名私家醫生、沙田1名退休婦人及大嶼山1個的士司機。

另有7幢大廈昨日被納入強制檢測，當中包括早前曾強制檢測的紅磡崇愛樓，大廈2月4日曾被發過一次強制檢測公告，但昨日再度出現個案，患者為銅鑼灣大坑餐廳拉麵來的29歲拉麵師傅。

2月19日強制檢測大廈名單：

●大埔太和邨新和樓

●藍田安田邨安健樓

●北角電氣道聯和大廈

●西營盤皇后大道西利時大廈

●觀塘康寧道宜安中心

●九龍塘根德閣第5座

●紅磡崇字大廈崇愛樓

車牌筆試及排期服務下月15日恢復

運輸署發稿，指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能進行筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

普通科門診延長交樽時間

食肆、健身室及美容院等場所於年初七（18日）重開，所有員工均須於14天內檢測，多個檢測站均大排長龍，食物及衞生局副局長徐德義指，相關人士可選擇於復業的前7天或後7天檢測，不需心急「一窩蜂」前往檢測點。

醫管局指，為方便市民交還病毒樣本樽，9間普通科門診將會由2月15日起延長收樽時間，會由上午9時至下午1時，及下午2至3時開放。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

政府明日（20日）會在北角社區會堂、觀塘宜安中心及藍田安田邨增設流動採樣站。而灣仔修頓遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至2月22日。因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

供所有市民

●黃竹坑體育館（至2月21日）

●黃大仙睦鄰街遊樂場（至2月26日）

●佐敦佐治五世紀念公園（2月19至21日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月28日）

●荃灣沙嘴道遊樂場（至2月21日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至2月25日）

只供 重開場所之強檢職員

●堅彌地城遊樂場（2月18至22日）

●中環愛丁堡廣場（2月18至22日）

●灣仔修頓遊樂場（2月17至22日）

●觀塘翠屏道遊樂場（2月18至21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月21日）

●長沙灣社區中心2樓（2月17至21日）

●佐敦佐治五世紀念公園（2月18日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至2月21日）

●尖沙嘴加連威老道100號（2月18日）

●尖沙嘴文化中心空地（2月18至23日）

●葵涌石籬社區會堂（2月18至21日）

●青衣長發社區中心（2月18至21日）

●屯門湖山路社區會堂（2月19至21日）

●元朗安興遊樂場（2月17至21日）

●天水圍天瑞體育館（2月18至21日）

●沙田村南道（2月18日）

●大埔社區中心籃球場（2月17至26日）

只供 該區須強檢居民及職員

●觀塘翠屏道遊樂場（2月18至21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月21日）

●元朗安興遊樂場（2月17至21日）

2.21至3.2值勤院舍工須於20日前再檢測

政府已就第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍、護養院及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月19日16:33）

10,833宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

195宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多31人出院（第6232、7680、9040、9661、10033、10315、10366、10492、10502、10539、10544、10557、10619、10621、10625、10633、10650、10653、10663、10669、10675、10678、10684、10690、10691、10699、10709、10720、10735、10789、10811號個案）

共10,329出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

264名確診者仍留醫；

18人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、8018、8078、9049、9135、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10611號個案），

14人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、9867、9998、10023、10083、10431、10708號個案），

其餘232人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月9至11日 ／初步確診個案

兩岸疫情 （截至2月19日10:00）

兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周四（18日）新增10宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是上海7宗、天津2宗、湖南1宗。大陸累計確診89,816宗，4,636人死亡。台灣累計確診940宗，死亡9宗。

外國疫情（截至2月19日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.1億，全球死亡人數超過243萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,788萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逼近50萬。印度確診人數超過1,095萬，死亡人數超過15.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破1,003萬，死亡人數超過24.3萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

●美國總統拜登周五與七大工業國(G7)領袖舉行視像會議時，承諾撥款40億美元(312億港元)援助世衞主導的武肺疫苗保障聯盟（COVAX）計劃。白宮一位高層官員說，首筆20億美元(156億港元)的援助，將於本月底前發放，其餘的將於未來兩年到位。COVAX是全球疫苗採購和分發計劃，目標援助每個國家至少兩成最貧困的人，令較貧窮國家的人民，也有機會接種疫苗。

●美國輝瑞藥廠與德國BioNTech招募4000名志願人士展開國際研究，評估武肺疫苗對健康孕婦的安全和有效性。孕婦出現嚴重武肺病症的機會較高，不少公共衞生專家均建議擔任高危職業的婦女接種疫苗，儘管未布證據證實安全。

●非洲死於武漢肺炎的人數，周五超越10萬大關。非洲至今累計有3,818,608宗確診，死亡人數100,003人。據路透社統計，其中南非累計確診佔近一半，死亡人數達48,478人。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 27,886,005 (492,809)

印度 10,950,201 (156,014)

巴⻄ 10,030,626 (243,457)

英國 4,095,157 (119,614)

俄羅斯 4,079,407 (80,587)

法國 3,596,142 (83,542)

⻄班牙 3,121,687 (66,704)

意⼤利 2,765,412 (94,887)

⼟⽿其 2,616,600 (27,821)

德國 2,372,201 (66,951)

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