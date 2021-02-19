【本報訊】盛傳北京於下月兩會整頓香港選舉，基本法委員會委員韓大元接受官方新華社訪問時，為此鳴鑼開道，狠斥本港選舉制度無法確保愛國者治港，更令撐港獨候選人勝出，他遂建議本港選舉要完善，確保選舉制度能保障國家安全，讓「愛國者選入管治隊伍」。有民主派和學者指，本港已有國安法維護國家安全，中央整頓選舉旨在搞假選舉，禁止民主派在特首選委會勢力擴大。

韓大元接受新華社專訪時表示，「愛國者治港」是維護國家主權與安全根本原則，以及落實中央對香港全面管治權，但要落實「愛國者治港」有必要完善香港選舉制度，以確保香港選舉安全。

指反華勢力藉選舉破壞港穩定

韓大元批評香港民主和選舉制度發展中存在漏洞和缺陷，若不完善，將無法確保「愛國者治港」。他力數香港選舉制度缺陷：「違反《基本法》初心和《基本法》確立的選舉制度原則的現象；無法有效保證候選人符合愛國者標準，部份持『港獨』立場的候選人勝選；國家意志與利益，以及香港社會的整體利益無法有效體現在選舉制度的具體運行之中；選舉的民意代表性仍顯不足，與實現民主的均衡參與仍有一定差距等等。此外，香港選舉制度對外部干預缺乏應有的設防機制，外國反華勢力利用選舉破壞香港穩定、干預香港民主發展，使香港選舉成為危害國家安全的高風險領域。」

韓大元認為，選舉制度是否完善不僅影響香港特區安全，同時影響國家安全，因此香港的選舉安全是維護國家安全的重要基礎，有必要從國家安全角度來重新認識選舉制度重要性，日後定必以愛國者治港為出發點：「如果選舉不安全，不僅影響國家政治制度運行，也將給國家整體安全帶來風險……選舉要解決甚麼人進入管治隊伍的問題，必須確保將愛國者選入管治隊伍，以確保香港特區的政權安全，避免國家安全面臨重大風險。」

全國人大常委譚耀宗就以民建聯會務顧問身份向網媒「香港01」投稿，指前年區選後有部份當選者懷有其他政治圖謀，甚至與其他人着手準備在立法會選舉進一步竊取管治權，他反問這形勢下，香港選舉制度是否應有所調整以作應付。2019年，民主派在區選大勝，由400多位區議員互選產生的117位特首選委會委員，本身篤定全由民主派囊括，但如今肯定「凍過水」。

民主黨前立法會議員林卓廷指，政府已透過DQ阻止政權眼中涉「港獨」參選人進入立法會，且又聲稱國安法有效打擊港獨，如今韓大元說要透過改革選舉制度維護國家安全，質疑兩者說法矛盾。他估計中央劍指本港選舉，未來選舉也只會是有篩選。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華則指，若然由政權為參選人加上標籤，再剝奪其參選權利和選民選擇，此舉違反選舉公平原則和《基本法》，「講呢啲說話嘅人唔知咩係選舉，或者佢根本唔重視選舉，只係想有假選舉」。