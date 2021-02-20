警方日前檢控律師助理陳梓華，指其涉嫌串謀壹傳媒創辦人黎智英，協助李宇軒越過邊境到台灣，另指他串謀黎、黎的前私人助理Mark Simon及現已流亡海外的「攬炒巴」劉祖迪請求外國或境外機構制裁中國及香港特區政府，涉違反《國安法》。

早前有消息指，警方指控陳梓華曾串謀他人，利用Stand With Hong Kong（SWHK）團隊以呼籲外國制裁中國及香港，並指控劉祖迪、李宇軒、Mark Simon及黎智英均為「攬炒團隊」的核心成員，其中劉及李負責幕前工作，陳梓華聯同黎智英及其前私人助理為幕後負責人。劉祖迪表示，警方指控是無稽之談，「攬炒團隊」和他不會退縮。

繼SWHK團隊姊妹組織Project Hong Kong Trust（PHKT）表明，黎智英等人沒有參與PHKT及SWHK的營運後，劉祖迪今以短訊回覆《蘋果》指，警方所指團隊和黎智英、Mark Simon有關或是核心成員，是無稽之談，又說面對對家打壓、扭曲事實，「攬炒團隊」和他不會退縮，也不會被打亂節奏，「只會繼續和中共纏鬥，光復香港」。

他重申，因理念不同，「攬炒團隊」和SWHK團隊已於去年10月分家。他說，自己是「攬炒團隊」和SWHK發起人，先後在前年6月及7月初發起和成立，及後為方便大眾理解，未分家前兩個團隊對港均統稱「攬炒團隊」，對國際則統稱SWHK團隊。分家後，SWHK團隊已改稱「重光團隊」，並全面控制100%眾籌資源。

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