【本報訊】教育局公佈申請全面復課的學校當中，補習學校及幼稚園大約各佔一半，未有透露中、小學實際數字。有黃大仙區及西貢區小學校長透露，疫情仍然有待觀望，區內全數官津小學暫只考慮讓三分一學生復課。

觀望疫情發展再決定

浸信會天虹小學（圖）校長馮耀章稱，據他了解，黃大仙區的小學現階段均先考慮恢復兩級即全校三分一回校授課。區內絕大多數學校包括天虹小學，會先讓小五、六回校上課。他解釋，不少學校3、4月考呈分試，先讓這兩級回校上課，可讓老師盡早了解同學情況。

他續指，全校教職員是否接受檢測，非「校長一人說了算」，加上農曆新年後疫情或會反彈，相信學界也傾向觀望疫情在未來半個月的發展再定奪，「都停咗咁耐，唔爭在嗰一、兩個星期啦」。

有西貢區小學校長亦透露，區內22間官津小學現階段均會先讓三分一學生回校上課，其中15間暫不安排職員進行檢測，有六間小學則仍在考慮。該校長認為，全面復課的條件應為疫情緩和，而非師生接受檢測。

有傳媒報道，部份直資學校早前獲教育局批准下周一起恢復全校半日面授課堂。當中包括保良局林文燦英文小學。另一直資學校油塘福建中學附屬學校據報亦已完成教職員檢測，有條件全校復課，但校方計劃下周一起先安排半數學生回校，3月上旬起才安排全面復課。